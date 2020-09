Santpedor dedica la Fira de Sant Miquel al comerç i a les entitats del municipi

La Fira de Sant Miquel de Santpedor s'ha reinventat en aquesta edició per a respectar les mesures sanitàries per evitar la propagació de la Covid19. La comissió organitzadora vol evitar les aglomeracions als carrers i places però, a la vegada, «mantenir d'alguna manera l'essència de la la fira». Per això, s'ha dissenyat un programa que dóna tot el protagonisme al comerç local i a les entitats, de manera que s'aprofita la fira per «redescobrir i conèixer bona part del nostre comerç i del nostre teixit associatiu que és un dels pilars bàsics del nostre poble».

Des de les 10 del matí i fins a les 8 de la tarda de diumenge, el comerç local i les entitats de Santpedor són les grans protagonistes de la fira en aquesta 30a edició condicionada per la situació sanitària global. No hi haurà una concentració de parades sinó que la intenció és que estiguin repartides per tot el poble. Cada comerç traurà els seus productes en parades a les seves portes i amb novetats de la temporada a preus de fira. Les entitats tindran un espai distanciat les unes de les altres per poder mostrar la seva activitat sense grans aglomeracions. En la seva majoria, les entitats es concentraran, al carrer Ample.

Com ja és tradició les puntaires faran una trobada, aquest cop a la plaça Gran, es farà una exhibició d'activitats de la llar d'avis ca l'Arola a la plaça de l'Església i la colla bastonera Picarols de Santpedor faran una actuació itinerant i per la tarda Balls Country Line Dance a la plaça de l'Església. I la Ràdio Municipal celebrarà els seus 40 anys amb un programa record d'aquestes quatre dècades que es podrà seguir al 90.0.

«Lorca» inaugura la fira

Enguany s'han suprimit les conferències i activitats que se celebraven durant la setmana de la fira i es concentra el programa en tres dies, des d'aquest divendres i fins diumenge. De fet l'espectacle que serveix per inaugurar la fira és una obra musical amb el títol «Lorca», a càrrec de Joel Minguet. Es tracta d'un retrat del mític poeta i dramaturg en què explica la seva intensa relació amb Salvador Dalí, que es podrà veure aquest divendres a les 9 del vespre a l'Auditori del Convent i amb aforament limitat.

Durant tots els dies de la fira, a les tardes, hi haurà Food Trucks al pàrquing de Cal Llovet, un espai més ampli d'on s'havien instal·lat en altres edicions. Divendres en aquest espai hi haurà música en directe a les 21:30h amb Rubber Soul; dissabte hi haurà les actuacions de Marc River (20h) i Smooth Trio (22h) i diumenge vermuts musicals a les 12:30h i una nova actuació en directe amb David Palau i Nacho Romero (20:30h).

També des de la Taverna Popular hi ha propostes tot el cap de setmana a la Plaça Catalunya. Divendres amb mostra de cultura popular, botifarrada i DJ Rutxo des de les 20h; dissabte amb vermut a les 12h amb Keziah, tast de cerveses a la tarda (18h) i concert amb la Tropical (22h) i diumenge xerrada a les 11 sobre el valor patrimonial de Can Jorba amb Toti Vila i Mireia Vila, seguit de concert-vermut amb Sèlia, acordionistes de Santpedor i The Velcros. Al migdia arrossada popular i a la tarda concert i karaoke. Les activitats són amb places limitades.

Dissabte hi ha diverses propostes esportives: sortida amb BTT a les 8h des de la plaça del Sindicat organitzat pel Centre Excursionista 2x2; a les 9:30h passejada botànica per l'Aiguamoll de la Bòbila i Partides simultànies d'Escacs amb el gran Mestre Jordi Magem a la plaça Gran – U d'Octubre a partir de les 10h. A la tarda les propostes són de cultura popular amb cercavila de la Colla Gegantera a partir de les 17:30h des de la Nau i Mostra de Foc a càrrec dels Bous de Foc a la plaça Catalunya a les 21h.

Cloenda amb Anaïs Vila

Diumenge, el SAC obre una exposició al Convent que porta per títol «Traían el Pelo Suelto y corona de flores» visitable matí i tarda. La cloenda serà un concert de la cantautora local Anaïs Vila que presentarà el seu disc «Contradiccions» a la plaça Gran – U d'Octubre a les 19h. Vila mostrarà el seu tercer treball per primer cop a Santpedor.