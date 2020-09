Cardona destinarà 54.000€ de la partida de Festa Major al Pla local de xoc per la covid-19

L'Ajuntament de Cardona va celebrar, el passat dijous al vespre, el ple del mes de setembre. Una sessió que ja és la segona celebrada de manera presencial, adaptant el saló de sessions del consistori a la normativa de seguretat i prevenció que requereix la covid-19.

Entre els primers punts de l'ordre del dia es va aprovar una modificació de crèdit, per valor de 54.000 euros, de la partida pressupostària destinada a la Festa Major de l'any vigent. Aquesta modificació ve motivada per complementar al pla de xoc per pal·liar els efectes de la COVID-19 i que s'organitza en diversos sectors: reactivació del comerç local via vals de compra (5.000 euros); ampliació de la línia de microcrèdits a empreses locals (14.000 euros); Pla Local d'atenció a les persones (10.000 euros) i un total de 25.000 euros destinats al Pla Local de suport als centres educatius, entre els quals s'inclou l'Escola de Música Musicant, per totes les despeses que ha comportat aquest inici de curs.



Pla de millora urbana: 28 habitatges, espai comercial i d'aparcament

El ple municipal també va aprovar, per unanimitat de tots els grups, la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal en l'àmbit FOLCH-MADOZ, que permetrà la urbanització d'un sector important de Cardona amb una superfície total edificable de 5.883 m2 de sostre.

Aquesta modificació permetrà, en una primera fase, la construcció de fins a 28 habitatges nous, així com zones verdes, un espai comercial i d'aparcament. Aquest pla de millora urbana permetrà, a més, construir un nou accés peatonal entre el Carrer Ramon Folch i la zona de Pascual Madoz amb Ctra. del Miracle.

El mateix projecte comportarà que un 30% del sostre residencial es destini a habitatges de protecció oficial.

Més ple

Entre d'altres punts de l'ordre del dia es va aprovar el Pla d'Acció per a l'energia sostenible i el clima del municipi, on l'Ajuntament va manifestar el seu compromís per "vetllar per la sostenibilitat i la reducció del consum energètic". El reglament del Consell dels Infants també va ser aprovat, per unanimitat de tots els grups, i permetrà regular el funcionament de l'òrgan participatiu, ja creat i reunit dos cops, que en els propers mesos es tornarà a trobar.



Torn de precs i preguntes de l'oposició

El grup municipal de Junts per Cardona va aprofitar el torn de precs i preguntes per preguntar sobre la previsió d'arribada de la fibra òptica al barri Segalers, així com per la situació del Vilar Rural a causa del tancament durant el mes de juliol i agost. En aquest sentit, l'Alcalde va remarcar que ell mateix, conjuntament amb el regidor de Turisme, Joan Hernàndez, han estat en contacte permanent amb el sector hoteler i de la restauració. El portaveu de Junts, Joan Jané, també va traslladar al ple l'opció d'obrir més d'hora l'Oficina de Turisme.

Per part del grup socialista (PSC Cardona), el portaveu, Ferran Verdejo, va preguntar sobre les noves actuacions del Camp de Vida Activa davant la possible irregularitat del terreny. En aquest sentit, l'Alcalde va aclarir que "quan es va fer aquest projecte ja es preveia petits moviments que caldria anar arranjant dins el propi programa de manteniment del terreny de joc", però que en aquest cas s'ha detectat "un problema d'estancament d'aigua i que s'està mirant la seva solució definitiva. Amb la petit reparació del terreny de joc realitzada el camp aquesta setmana, aquest estarà totalment disponible per iniciar la temporada".

Verdejo també va traslladar al ple la problemàtica de l'abocament de voluminosos als carrers del municipi, a qui la regidora de Medi Ambient, Anna Maria Sala, va comentar que es farà més èmfasi per sancionar les persones incíviques.