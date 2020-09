Gent fent Poble de Sant Fruitós acusa el govern tripartit d'aturar el municipi

Gent fent Poble (GfP), a l'oposició de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages arran de la moció de censura del 17 de juny passat, va fer ahir balanç dels 100 primers dies del govern tripartit format per ERC, Junts i PSC. La formació, encapçalada per l'exalcalde Joan Carles Batanés, acusa l'actual equip de govern d'aturar el municipi per la seva «lentitud, despreocupació i deixadesa».

En una roda de premsa celebrada ahir al migdia al Nexe, GfP va fer un extens i minuciós balanç dels poc més de tres mesos que fa que ERC, Junts i PSC van accedir al govern, després de presentar una moció de censura que posava fi als 9 anys de govern de GfP. Segons Batanés, «100 dies a l'oposició han servit per veure que els santfruitosencs patirem perquè ara mateix el camí marcat és el de la involució».

GFP va afirmar que en el moment de la moció tenia un total de 46 expedients en curs per a aquest any 2020 i que té la sensació que «no hi ha rumb» i «els passos endavant que el nostre poble feia dia a dia han quedat aturats» amb un govern que «no ha arrancat». Segons l'oposició el tripartit no ha sabut donar continuïtat a expedients que estaven en marxa, no ha presentat el pla d'actuació municipal que va prometre i ha aturat inversions aprovades i amb finançament.

Entre les accions que s'han aturat Batanés va posar en relleu les relacionades amb la gestió de la covid-19, «el tema més important, sensible i seriós del moment». GfP assegura que en 90 dies va posar un milió d'euros a disposició de serveis socials i de les línies d'ajut pel coronavirus, mentre que el tripartit «ha eliminat línies d'ajut i no n'ha encetat ni una de nova».

En el seu balanç, l'agrupació d'electors va posar com a exemple de la «involució» que està patint el municipi un seguit d'obres aturades com la comissaria de la policia local, la rampa i la fase 6 de la zona esportiva de la Rosaleda o el parc infantil de la Tolega a les Brucardes. Va posar èmfasi en el projecte urbanístic de l'Hostal de Pineda-Can Figueras, que assegura que el mes de març ja estava enllestit i es troba encallat.

GfP també retreu al govern que, malgrat les crítiques que va rebre, ha copiat i manté el mateix model de gestió que tenia el grup i que ha «reduït dràsticament» els elements de participació i transparència. En aquest sentit, afirmen que la seva formació va fer 44 convocatòries a reunions en 5 mesos de govern mentre que el tripartit «en 100 dies no n'ha convocat cap» i no els han facilitat els contactes dels regidors, ni tenen accés al Llibre de Decrets d'alcaldia.

De la mateixa manera, van criticar «el desgavell» a la piscina municipal aquest estiu, la «manca de reacció ràpida i la gran desinformació sobre l'aigua contaminada del riu d'Or» o la situació de mobilitat «complicada» al voltant de l'escola Paidos. L'agrupació va retreure també a ERC i Junts que des que governen amb el PSC hagin tret l'estelada de la façana de l'Ajuntament, «incomplint un acord de ple».

D'altra banda, el grup de l'oposició va acusar el govern d'enga-nyar els ciutadans amb aspectes com les línies d'ajut per a la covid, els agents cívics a les escoles o la mala gestió econòmica de GfP. «Un engany per justificar una moció que no s'aguantava per enlloc», va reblar.

En canvi, GfP va defensar que a l'hora de governar «era un bloc ben estructurat i eficaç» i que després de 100 dies a l'oposició es «manté unit i cohesionat», per la qual cosa segueixen implicats en la millora del municipi i són «l'esperança de futur per a Sant Fruitós de Bages».