Ampans inicia avui la instal·lació dels mòduls de la nova residència que alça a Sant Fruitós

Els mòduls industrialitzats per construir el nou centre d'atenció a infants i joves amb discapacitat intel·lectual que Ampans engegarà l'any que ve a Sant Fruitós de Bages, es començaran a instal·lar avui, de manera que a final de setmana la fesomia del terreny de l'avinguda Girona on s'està construint el nou equipament haurà canviat del tot.

Les obres de condicionament d'aquests terrenys de Sant Fruitós de Bages, que l'Ajuntament ha cedit a Ampans per un període de 90 anys, van començar el mes de juliol. Es tracta d'uns terrenys d'uns 8.000 metres quadrats i que en una primera fase acolliran un servei residencial de 20 places per a infants i joves. El projecte també preveu la incorporació al mateix equipament d'algunes aules homologables com a escola, per atendre a la mateixa llar els infants i joves quan la seva situació personal ho requereixi.

Les peces de grans dimensions està previst que es transportin i s'acoblin al solar on s'està construint la nova llar residència, entre avui i divendres. Aquestes tasques comportaran afectacions a la circulació a causa de les entrades i sortides, i maniobres, dels camions de transport especial per accedir al recinte.

El consistori i l'empresa constructora han acordat que els vehicles pesants, que entraran per l'avinguda Girona des de la C-16c, operin fora de les franges horàries que coincideixen amb les entrades i sortides del centre escolar que hi ha en aquest punt, per tal de minimitzar les afectacions al trànsit. Mentre es realitzin els treballs, es regularà el trànsit de forma alternativa per tal d'evitar embussos i afectacions a la circulació.

Per a la construcció del nou equipament, que ha d'estar finalitzat el primer trimestre de l'any que ve, Ampans ha optat per una construcció modular que s'ha fet en paral·lel a les tasques d'adequació del terreny. Es tracta d'una trentena de mòduls que s'han construït en una fàbrica de Cardona, mitjançant el sistema eMii de Compact Habit, marca de la manresana Constructora d'Aro, especialistes en aquest tipus de construccions.

Aquesta fabricació modular permet escurçar els terminis de realització de l'obra, i minimitza l'impacte a la mateixa construcció i a l'entorn més proper. Es redueixen els efectes mediambientals i acústics a la zona de construcció, com la pols, les interferències de trànsit o el soroll. En aquest cas, mentre s'han estat efectuant els treballs de moviment de terres i fonamentació de l'obra, paral·lelament s'han estat construint els mòduls a la fàbrica de Cardona.

Ampans ha explicat que la construcció d'aquesta llar és una necessitat davant la demanda creixent que hi ha per atendre infants i joves amb discapacitat intel·lectual i amb necessitats específiques per trastorns de l'espectre autista (TEA) i trastorns de conducta.

El projecte de Sant Fruitós va més enllà del nou equipament, i el consistori també ha cedit a Ampans l'ús de les aules de l'escola de música i del teatre Casal Cultural. Es tracta d'un projecte de servei ocupacional diürn per a 24 persones adultes amb discapacitat intel·lectual. El servei ocupacional s'oferirà des de l'escola de música, que durant el dia no té activitat i d'aquesta manera s'aprofitarà un recurs comunitari, en un exemple de col·laboració pública amb una entitat social.

El projecte donarà feina a 4 persones amb discapacitat intel·lectual i amb necessitats de suport, mitjançant la gestió del bar-cafeteria del teatre Casal Cultural, feines de consergeria del mateix teatre i de l'escola de música, i el manteniment i neteja d'aquests espais.