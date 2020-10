El Bages inicia la prova pilot del Servei Especialitzat d'Atenció a la Vellesa

El Consell Comarcal del Bages posa en marxa el nou Servei Especialitzat d'Atenció a la Vellesa a través d'una prova pilot que pretén ajudar a garantir la protecció del col·lectiu de persones grans i prevenir situacions de maltractament. L'equip especialitzat, que forma part del Servei d'Inclusió Social, Acollida i Envelliment del Consell Comarcal del Bages, està format per una psicòloga especialitzada en gerontologia i un advocat.



Model de treball inèdit

A través d'aquesta prova pilot, inèdita a la comarca, es treballarà per prevenir situacions de maltractament a les persones grans, oferir atenció interdisciplinar (a persones grans, professionals i institucions) i reduir els danys derivats d'aquestes situacions. L'equip atendrà situacions de maltractament o sospita físic, psicològic, sexual, econòmic, abandonament, negligència o autonegligència i vulneració de drets.

Es proposa un abordatge integral que garanteixi una acció acurada. Tanmateix, també ofereixen formació als professionals que atenen a les persones grans, sigui de l'àmbit de la salut o social i cossos de seguretat, i donarà continuïtat a les campanyes de sensibilització per promoure el bon tracte a les persones gran com per exemple la Campanya Tracta'm Bé que també es desenvolupa al Bages.

La prova pilot per posar en funcionament un Equip d'Atenció a la Vellesa al territori està prevista al Pla d'Actuació de les Persones Grans del Bages. Respon també a la necessitat de seguir avançant en millorar l'atenció i la qualitat de vida de les persones grans del Bages. S'hi pot contactar a través de l'adreça seav@ccbages.cat