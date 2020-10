La Cavalcada de Reis de Súria tindrà un nou format per ajustar-se a les mesures anti-covid

L'Ajuntament de Súria i el Foment Cultural han iniciat els preparatius per a la propera Cavalcada de Reis, que combinarà actes presencials sense aglomeracions i altres de virtuals per poder fer un seguiment en directe de l'esdeveniment a través de les xarxes socials. Les màximes prioritats de l'organització seran garantir la seguretat de tothom i fer arribar la màgia de la Cavalcada a tots els infants de la vila, amb un respecte total de les mesures de prevenció anti-covid.

L'excepcionalitat de l'actual situació sanitària ha obligat a replantejar el format de la Cavalcada sense perdre la màgia i l'esperit tradicional de l'acte, que és un dels més multitudinaris de tot l'any. En aquesta pròxima edició, cada Rei tindrà una comitiva pròpia que farà una ruta diferent per arribar a tots els barris de la vila, amb l'acompanyament de música, personatges màgics i sorpreses.

En els dies previs a la Cavalcada hi haurà petites retransmissions en directe que aniran descobrint alguns dels secrets més ben guardats: com fan el carbó?, on s'aturen a descansar?, com arriben a Súria?.... Aquestes retransmissions també es faran el mateix dia 5 de gener, abans de l'arribada dels Reis. A més, el recorregut de Melcior, Gaspar i Baltasar pels barris de la vila serà retransmès en directe per les xarxes socials, amb l'objectiu que les famílies puguin organitzar-se i estar el mínim temps possible esperant l'arribada dels seguicis reials.

Enguany, la Cavalcada anirà més enllà de la rua de les 6 de la tarda i es convertirà en un gran esdeveniment que permetrà, de forma col·lectiva i amb totes les mesures de seguretat, viure la màgia dels Reis d'Orient.