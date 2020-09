Pesarrodona, condemnat per desobediència a 14 mesos d'inhabilitació i 2.100 euros de multa

El jutge ha condemnat a 14 mesos d'inhabilitació i a 2.100 euros de multa el pallasso i exregidor de Sant Joan de Vilatorrada per un delicte de desobediència en el referèndum de l'1 d'octubre. L'advocat defensor de Pesarrodona, David Casellas, ja ha avançat que de moment demanaran un aclariment de la sentència perquè presenta algunes «incongruències» i que quan sigui el moment processal oportú la recorreran.

La sentència que condemna Pesarrodona es va fer pública ahir, just una setmana després de la celebració del judici per aquest cas al Jutjat Penal 2 de Manresa, a les portes del qual Pesarrodona va rebre l'escalf de centenars de persones. Segons recull la sentència, durant aquest període, Pesarrodona no podrà exercir cap ocupació o càrrec públic i tampoc cap càrrec electe. A més, haurà de fer front a les costes processals.

En la sentència, el jutge considera que Pesarrodona «era prèviament coneixedor de la notòria i pública notícia que el Tribunal Constitucional havia suspès la llei catalana de referèndum d'autodeterminació de Catalunya». Segons el jutge, Pesarrodona, «valent-se de la reputació social que tenia i com que era quart tinent d'alcalde» de l'Ajuntament de Sant Joan, des de l'interior del CEIP Joncadella i «per fer possible la votació» de l'1-O, «va optar per mantenir tancades les portes per impedir l'accés» de la Guàrdia Civil , que volia accedir a l'escola per requisar el material del referèndum i impedir la votació.

Segons el jutge, Pesarrodona també va instar els assistents al centre de votació a fer resistència pacífica a les portes del centre per evitar l'entrada dels agents i que després que aquests simulessin marxar, quan van tornar, Pesarrodona va optar per posar-se a «primera línia», a la qual es va reincorporar després de ser apartat per la força policial.

El jutge també creu que l'argumentari de l'exregidor, que va dir no havia estat notificat de la suspensió de la consulta per part del Tribunal Constitucional, no és gens «versemblant, ni lògic, ni creïble». D'una banda, afirma, perquè era «una realitat totalment pública, notòria, publicitada i de coneixement generalitzat», i encara més sent «un poder públic local». També apel·la al fet que els vídeos de la jornada demostren que «sí que tenia coneixement oral i patent de la il·legalitat de la votació». A parer del magistrat, el que havia d'haver fet en aquella jornada «era col·laborar amb la Guàrdia Civil».

L'advocat de Pesarrodona, David Casellas, va assegurar ahir en declaracions a Regió7, que «no podíem esperar res que no fos una sentència absolutòria» i que «és el cop que s'ha anat més lluny per condemnar algú per desobediència sense notificació». Per a Casellas, la sentència és «una desproporció d'unes dimensions que no podem deixar passar», ja que el delicte de desobediència afecta qualsevol funcionari o càrrec públic encara que no se li hagi notificat cap resolució.

Casellas també explica que la sentència «s'emmiralla» en les sentències del 9-N que van inhabilitar l'expresident Artur Mas, l'exvicepresidenta Joana Ortega i l'exconsellera Irene Rigau. En aquell cas, però, remarca Casellas, tampoc van ser notificats de la suspensió de la consulta però, en canvi, segons l'advocat, tenien un posició institucional «molt significativa». També afegeix que la sentència «situa Pesarrodona com un sol home que va poder posar resistència al conjunt d'agents que anaven amb els seus estris d'ordre públic i que ell sol els va poder aturar a tots i s'oblida que allà hi havia 600 persones al seu costat».

D'altra banda, va explicar que ara el primer pas que faran serà demanar un aclariment perquè en la part condemnatòria imposa 14 mesos d'inhabilitació a Pesarrodona, mentre que en la motivació de la pena situa la inhabilitació en sis mesos. Casellas també remarca que la sentència no recull una de les qüestions prèvies que va plantejar en el judici, i que és que durant la fase d'instrucció, en la primera declaració, Pesarrodona va declarar per uns fets diferents pels quals ha estat jutjat i pels quals la defensa considera que hi ha una vulneració de drets.