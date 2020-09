Pesarrodona: «És un estat embogit que es dedica a perseguir pallassos i comediants»

Després de conèixer la sentència que el condemna a 14 mesos d'inhabilitació i a una multa de 2.100 euros per desobediència, en declaracions a Regió7, Jordi Pesarrodona va considerar que «mai m'han perdonat la imatge icònica del 20 de setembre» amb el nas de pallasso i que «per això es van inventar el delicte de l'1 d'octubre». Afirmava que la sentència és un «sense sentit» i que condemnant-lo a ell és com si tots els regidors, alcaldes i funcionaris, per la notorietat pública de la prohibició del referèndum per part del Tribunal Constitucional, haguessin d'haver impedit la votació.

Per a ell, és una condemna «d'un estat embogit que es dedica a perseguir pallassos i comediants», i també que «un estat que no sap riure és un estat perdedor». En aquest sentit, recordava les seves paraules d'ara fa una setmana quan afirmava a les portes dels jutjats que «en tot moment vaig dir que el judici estava guanyat» encara que fos condemnat.

D'altra banda, considera «molt bèstia» que «siguin capaços» de fer coincidir la publicació de la seva sentència amb la de la inhabilitació del president català Quim Torra i el judici contra l'activista que Tamara Carrasco.