Sant Fruitós construirà aquest any el primer skatepark del municipi

Aquesta tardor s'iniciaran les obres de construcció del primer skatepark de Sant Fruitós de Bages. Aquesta zona multiesportiva es construirà al polígon Riu d'Or en una parcel·la que hi ha situada a tocar de l'entrada del Camí Ral, concretament entre els carrers Pedraforca i Moixeró, que enllaça amb el nucli del municipi.

Aquest nou espai comptarà amb un total de 3 plataformes de diferents nivells i incorporarà elements com rampes, escales, quarterpipes, bancs, rails i una zona de volcà.

Per tal de crear el menor impacte visual, s'utilitzarà paviment de diferents colors i s'utilitzaran elements tous com sauló per les zones exteriors per tal de promoure l'ús d'aquest espai per a caminar o córrer.

Les obres s'han adjudicat per un import de 267.609 euros, dels quals 100.000 euros estan subvencionats per la Diputació de Barcelona.