Junts critica la indefinició del govern d'ERC de Sallent amb el projecte de la residència

Junts per Sallent (principal grup de l'oposició a l'Ajuntament) ha qüestionat la gestió del projecte de construcció de la nova residència municipal de gent gran per part de l'actual equip de govern (ERC), pel que considera que és una situació d'indefinició sobre el futur d'aquest equipament, que fa que a hores d'ara no tinguin clar quin serà el seu futur.

Aquesta formació, liderada per l'exalcalde David Saldoni, és el que va promoure la construcció d'aquesta instal·lació en el mandat anterior (llavors sota les sigles de CiU). En un comunicat que ha difós, Junts per Sallent afirma que quan van ser al govern «vam deixar el projecte executiu fet, només faltava licitar les obres per poder-les començar». Un projecte que preveia l'edificació de la nova residència al solar on hi havia la Fàbrica Vella, concretat després d'una llarga tramitació per ajustar la seva ubicació a les normatives vigents (essencialment a les referents a inundabilitat, ja que està molt a prop del riu). En aquest sentit, Junts per Sallent retreu a l'actual executiu que «el document fa més d'un any que està en mans d'ERC, i avui encara no saben ni on es farà la residència ni com».

El mes de març, l'alcalde sallentí, Oriol Ribalta, explicava a aquest diari que l'executiu es volia donar uns mesos de marge per prendre una decisió definitiva sobre si mantenia la proposta de construir-la al sector de la Fàbrica Vella, com defensava l'anterior executiu, o si se li buscava un altre emplaçament. I fa dues setmanes el consistori va aprovar un pla de mandat (el Pla d'Actuació Municipal) amb extensa llista d'objectius, entre els quals se subratllava la consecució de la nova residència, tot i que sense més especificacions. De fet, al pressupost d'aquest 2020, aprovat a principi d'any, encara no s'hi destinava cap partida perquè l'Ajuntament està immers en un Pla d'ajustament econòmic i financer.

Quan era a l'oposició, ERC havia posat en qüestió l'emplaçament de la Fàbrica Vella per la seva proximitat al riu, fins que, per llei, fa un parell d'anys, el govern anterior, de CiU, va haver de refer el projecte inicialment previst precisament per allunyar uns metres l'edifici del riu i reduir els riscos d'inundabilitat, que és el que va deixar sobre la taula de l'actual executiu.

En el seu comunicat, Junts per Sallent diu que «lamentem que, el setembre del 2020, ja faci un any i tres mesos del nou equip de govern d'Esquerra a l'Ajuntament i encara no haguem vist cap moviment a favor de la construcció de la nova residència». Subratlla que «encara no sabem ni on es farà la residència ni com». El grup municipal afegeix que l'actual situació generada per la covid-19 «no pot ser una excusa per tenir un projecte d'aquestes característiques al calaix; els sallentins ens mereixem saber què pensa l'equip de govern». I es pregunta si «potser el problema és que no volen acceptar que s'han equivocat posant pals a les rodes durant 4 anys, i ara han d'acceptar que el projecte de Junts era el correcte».

En una línia similar també es va expressar la setmana passada l'altre grup municipal que hi ha a l'oposició a l'Ajuntament de Sallent, Fem Poble, en relació amb la recent aprovació del Pla d'Actuació Municipal i al fet que s'hi destaca la nova residència, sense més concreció. Tal com publicava aquest diari en la seva edició de divendres, aquesta formació també criticava que encara no es concretés on es preveu fer-la, a la vegada que qualificava aquest projecte de «necessari i urgent» tot i que també incidia en el fet que amb la situació que s'ha viscut durant la pandèmia «cal repensar-lo com un model global d'assistència a la gent gran».