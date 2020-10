Sant Fruitós ofereix descomptes de fins a 20 euros per menjar i dormir al municipi

L'Ajuntament de Sant Fruitós ha engegat una campanya per impulsar l'hoteleria i la restauració del municipi. A partir del 19 d'octubre i fins el 22 de novembre oferirà descomptes de 10 euros per fer àpats en bars i restaurants del municipi, i de 15 per a dormir en hotels i habitatges turístics. Destinarà un total de 140.000 euros a la iniciativa amb l'objectiu és promocionar l'hoteleria i la restauració del municipi entre els veïns, però també captar nous clients de fora.

En el cas de bars i restaurants, el descompte de 10 euros s'aplicarà als clients majors d'edat que realitzin una consumició mínima de 15 euros, i un descompte de 5 euros més per cada menor que acompanyi l'adult (amb un màxim de 2 menors per adult). En el cas de les pernoctacions, ja sigui en hotels o habitatges turístics, s'aplicaran 15 euros de descompte sempre que el cost de l'allotjament sigui igual o superior als 50 euros.

Per tal de poder accedir a aquests descomptes, els usuaris hauran de generar prèviament un codi de descompte a través de l'aplicació mòbil de l'Ajuntament mitjançant la pestanya "descomptes". Un cop s'hagi escollit l'establiment on es vol consumir, el dispositiu generarà un codi que s'haurà d'ensenyar a l'establiment en el moment de realitzar el pagament. Aquests codis tenen una validesa de 5 dies des que es generen fins al moment en que s'utilitzen a l'establiment, passat aquest temps, perden la seva validesa.

L'aplicació mòbil de l'Ajuntament es pot descarregar des de la PlayStore en els dispositius Android i des de la AppStore en els aparells iOS. En cas d'haver descarregat prèviament l'aplicació, caldrà actualitzar-la per tal de poder fer ús d'aquesta nova funcionalitat.

Aquesta nova línia d'ajuts projecte estava previst que es portés a terme durant els mesos d'estiu però s'ha posposat a la tardor per tal de poder introduir millores que facilitin la gestió a les empreses que s'hi adhereixin. En aquest sentit, els establiments que hi participin podran liquidar els ajuts en diferents fases per tal d'agilitzar els pagaments per part de l'Ajuntament, s'estalvia paperassa prèvia i es podrà tenir un control del nombre de codis generats per consumir en cada establiment.

Els establiments que vulguin adherir-se a aquesta campanya i poder aplicar aquests descomptes subvencionats, hauran de sol·licitar-ho a l'Ajuntament del 5 a l'11 d'octubre. El proper divendres 2 d'octubre, a 2/4 de 12 del migdia, es durà a terme una presentació informativa pels establiments on s'explicarà el funcionament de la línia d'ajuts i es resoldran tots els dubtes que es puguin generar.

Els establiments que vulguin assistir a la reunió informativa, s'han d'inscriure prèviament a través d'aquest enllaç.