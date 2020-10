ICL diu que és clau disposar de la concessió d'aigua i del nou col·lector

Instal.lacions d'ICL a Súria, fins on es portaria l'aigua

Instal.lacions d'ICL a Súria, fins on es portaria l'aigua ARXIU/M. ARSO

L'empresa minera ICL assegura que atnt el nou nou col.lector de salmorres com el fet de disposar de l'aigua sol·licitada de la depuradora de Manresa son essencials per a la viabilitat de l'explotació i per «complir el compromís de mineria sostenible».

Tal i com va informar aquest diari, ICL ha sol·licitat poder disposar de prop de 7 hm3 anuals d'aigua tractada provinent de la depuradora de Manresa, que a la sortida d'aquesta estació es conduiria fins a les instal·lacions d'Iberpotash a Súria per als seus processos de producció.

ICL ha fet públic un comunicat en què exposa que «amb la sol·licitud de la concessió d'aigua a l'Agència Catalana de l'Aigua, Iberpotash té l'objectiu de dur la seva activitat a la plena sostenibilitat tant des del punt de vista social, com econòmic i ambiental, i contribuir al desenvolupament industrial i socioeconòmic del Bages i de la resta de Catalunya».

Segons la companyia, les obres de construcció necessàries per posar en marxa el projecte significarien una inversió inicial per part d'ICL d'aproximadament 45 milions d'euros i més de 80 llocs de treball. En el mateix comunicat s'assegura que el volum d'aigua sol·licitat «garantirà, juntament amb l'arribada del col·lector de salmorres a Súria, no només la culminació de la transformació de l'activitat de la companyia en una mineria del futur sinó també la viabilitat i futur de l'empresa».

Posa en relleu que la companyia «ha estat capdavantera en l'ús d'energies 100% alternatives per a la seva activitat, i en matèria d'aigua regenerada l'empresa també vol fer un pas endavant en utilitzar aigua 100% depurada en els seus processos». Detalla que els 6,86 hm3 d'aigua residual depurada sol·licitats són «una quantitat de màxims i a futur, que permetin poder tenir en moments molt puntuals aquesta capacitat. Iberpotash abonarà i aportarà al sistema la mateixa quantitat d'aigua que n'extregui i pagarà pel seu consum al preu marcat per l'ACA».

El compromís de la companyia, afirma, passa també per garantir que es compleixen els requisits necessaris «per a la utilització de l'aigua residual fixats per l'ACA i que permetran la protecció en tot moment de les masses d'aigua dels rius Cardener i Llobregat, així com de la fauna i la flora que en ells conviuen».

En el comunicat s'insisteix que la proposta d'utilització de l'aigua depurada «permetrà apostar per un reequilibri territorial del país i també del propi sistema fluvial, mitjançant la reposició a càrrec d'Iberpotash de l'aigua depurada a la zona del Prat de Llobregat, allà on es consumeix».

També subratlla que «tenint en compte que l'ACA garanteix els cabals circulants pels rius en condicions normals amb l'alliberament de l'aigua emmagatzemada als embassaments, la concessió està lligada en tot moment al nivell d'aquests embassaments i a la seva situació, de forma que en funció d'aquest nivell s'ajustaran els volums disponibles. D'aquesta manera, en episodis de sequera, la disponibilitat de la concessió es pot arribar a suspendre», aspecte, aquest darrer, que Regió7 ja va detallar en l'edició de diumenge passat.