Mor l'historiador i monjo de Montserrat Hilari Raguer

Aquest dijous al matí ha mort al Monestir de Montserrat el pare Hilari Raguer i Suñer, monjo de Montserrat, reconegut com a historiador civil i eclesiàstic (deixa un extens llegat bibliogràfic), com a lluitador antifranquista i un dels més insignes representants de l'Església catalanista. També havia estat articulista de Regió7.



Tenia 92 anys i en feia 65 que era monjo. La missa exequial tindrà lloc dissabte, a 3/4 d'11 del matí i serà presidida pel P. Abat Josep M. Soler.



Hilari Raguer va néixer a Madrid l'11 d'agost de 1928. Va entrar al noviciat l'1 d'agost de 1954. Va fer la professió simple el 6 d'agost de 1955 i la solemne el 15 d'agost de 1958. El 24 de setembre de 1960 va ser ordenat sacerdot.



Llicenciat en Dret Civil a la Universitat de Barcelona el 1950. Entre 1960 i 1962 va realitzar estudis a la Facultat de Dret, Economia i Ciències Polítiques de la Sorbona (Diplome d'Études Supérieures en vue du Doctorat d'État), a la Facultat de Lletres de la mateixa universitat (Certificat de Psychologie Sociale) i diversos crèdits a l'Institut d'Études Sociales de l'Institut Catholique de París, dirigit pel P. Jean-Yves-Calvez i altres jesuïtes de l'Action Populaire.



El 1975, es va doctorar en Dret Civil, especialitat Ciències Polítiques a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, amb una tesi sobre la democràcia cristiana a Catalunya.



Entre el 1976 i el 1978 es va llicenciar en Teologia, especialitat Bíblica, a la Facultat de Teologia del Pontifici Ateneu Sant Anselm de Roma, així com diversos crèdits al Pontifici Institut Bíblic.



En dos periodes dels anys 60 i 70 va estar destinat al Monestir benedictí de Santa Maria de Medellín-Envigado (Colòmbia), on va ser mestre de novicis i professor al Seminari Major, Institut de Litúrgia del CELAM i Facultat de Teologia de la Universitat Catòlica Bolivariana.



Va ser també responsable del Secretariat Nacional de Litúrgia de Colòmbia en els anys de la reforma postconciliar i la revista de la Congregació del Culte Notitiae va elogiar el seu treball de difusió dels nous ritus. Des del monestir de Medellín-Envigado va dirigir en aquells anys uns cursos bíblics per correspondència que van tenir una gran difusió.



L'any 1966 va fundar la revista "Documents d'Església", de la qual en va ser director fins el 1968. Els darrers anys havia estat professor a Barcelona de la Facultat de Teologia i de l'Institut Superior de Ciències Religioses i col·laborador del CEVRE.



Era membre de l'equip internacional dirigit pel profesor Giuseppe Alberigo, de l'Instituto per le Scienze Religiose de Bologna, que va publicar la Historia del Concilio Vaticano II en cinc volums. Va escriure diversos llibres i molts articles sobre el tema de l'Església i la guerra civil, i biografies de Carrasco i Formiguera i del general Batet.



L'any 2014 va rebre la Creu de Sant Jordi i el 2016 la Medalla d'Or de la Universitat de Barcelona.





Raguer deixa una profusa bibliografia sobre Història contemporània i altres

També sobre Sagrada Escriptura i Litúrgia

