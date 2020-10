Un cap de setmana per conèixer la cultura dels ibers amb més de 100 activitats gratuïtes

Cap de Setmana Ibèric de la Ruta dels Ibers amb més de 100 activitats gratuïtes en 25 jaciments ibèrics de Vols saber com la societat ibèrica aprofitava els recursos naturals en la vida quotidiana? Aquest dissabte i diumenge se celebra la 20a edició delamb més de 100 activitats gratuïtes en 25 jaciments ibèrics de Catalunya , sota el nom de "Productes km 0".

El Cap de Setmana Ibèric està organitzat pelque vol impulsar el coneixement d'aquesta civilització, que també obrirà les portes de forma gratuïta el 3 i 4 d'octubre. Com cada any, el Cap de Setmana Ibèric proposa fer unades d'un punt de vista diferent: l'artesania, la tecnologia, l'organització social i política, etc.

Les activitats es troben de nord a sud del territori, de la Cerdanya a les Terres de l'Ebre. El jaciment d'El Castellot (Bolvir) ha preparat una visita teatralitzada per conèixer aquest poblat ceretà i un taller per aprendre a separar les partícules d'or de la terra. Per conèixer els ausetans, es pot visitar el jaciment de l'Esquerda (Roda de Ter) i participar en un taller d'arqueozoologia.

Si el que es vol és apropar-se a la tribu dels indigets al Baix Empordà, es pot visitar el jaciment ibèric d'Ullastret i participar en una visita guiada per conèixer les pedreres i l'explotació d'aquestes vinculades a la ciutat ibèrica; Sant Sebastià de la Guarda (Palafrugell), on es podrà participar en una visita per conèixer l'explotació del suro i altres recursos en època iber; el jaciment de Castell a Palamós i gaudir d'una visita guiada per viatjar l'any 183 aC durant la conquesta romana del món iber, o el jaciment de Puig de Castellet i Turó Rodó (Lloret de Mar) per participar en una gimcana fotogràfica familiar acompanyats d'una antiga habitant ibera.

Al jaciment d'El Cogulló (Sallent, Bages) es podrà gaudir d'un itinerari guiat per conèixer els recursos naturals a l'entorn i d'un taller per descobrir com els lacetans construïen tovots. Per saber com vivia la tribu iber dels laietans, es pot visitar el poblat de Ca n'Oliver (Cerdanyola del Vallès), on es podrà participar en el taller "De pedra, fang, ferro i fusta"; Puig Castellar (Santa Coloma de Gramenet), que oferirà una visita per descobrir els recursos naturals que utilitzaven els ibers en el seu dia a dia en aquest punt, i Puig del Castell (Cànoves i Samalús) que oferirà una visita per descobrir l'explotació dels recursos naturals de l'entorn, l'actual Parc Natural del Montseny.

Per aprofundir en la tribu dels ilergets es poden visitar els següents jaciments: Els Entinclells (Verdú), on els visitants podran participar d'una trepitjada de raïm i una cocció de pa; la Fortalesa dels Vilars (Arbeca) i l'exposició "Plantes, roques i animals: l'explotació dels recursos de l'entorn a la Fortalesa d'Els Vilars"; Molí d'Espígol (Tornabous), on hi ha programada una activitat familiar per conèixer com els ibers feien cervesa, i la Necròpolis d'Almenara (Agramunt) s'ha organitzat una visita guiada a càrrec de l'equip d'arqueòlegs que duu a terme les campanyes d'excavacions. Per a tots els nens i nens que vagin s'ha dissenyat un joc que es regalarà durant el cap de setmana a atots els jaciments i museus de la Ruta dels Ibers. L'objectiu del joc és trobar els diferents recursos naturals que explotaven els ibers.

Enguany com a novetat es presenta Balkeuni, Amusic i la Pàtera del Llop, un videojoc cooperatiu per viure una aventura al món desaparegut dels ibers. És una experiència lúdica pensada per fer a casa en família, però es pot fer de forma cooperativa, i comunicats per videotrucada. També es pot realitzar a les aules de primària. Hi trobarem una sèrie de reptes relacionats amb els ibers: història, costums, tecnologia que empraven, territori que ocupaven les diferents tribus, en descobrirem l'escriptura...

Donada la situació actual, els possibles canvis que puguin haver-hi en la programació a causa de mesures sanitàries extraordinàries es comunicaran al web de la Ruta dels Ibers.

Es pot consultar i descarregar el programa d'activitats al web www.rutadelsibers.cat per veure quins jaciments hi participen , també es poden consultar a l'agenda en línia del Patrimoni Cultural a través d'un mapa geolocalitzat per jaciment i activitats.