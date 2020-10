Santpedor dona mascaretes reutilitzables per al camp de refugiats de Mória, a Grècia

Santpedor ha fet donació de dues caixes de mascaretes reutilitzables de tela confeccionades pel voluntariat del poble, que ha tramès a través de l'entitat Rowing Together. Es tracta d'una entitat sense ànim de lucre que va néixer amb l'objectiu d'ajudar allà on fes més falta. La iniciativa és d'un grup de persones que es van conèixer a Lesbos (Grècia) col·laborant amb diferents organitzacions que treballen amb els refugiats que arriben a l'illa.

En aquests moments l'ONG ha fet una crida urgent d'ajuda per a les dones del camp de refugiats de Mória (Grècia), on recentment hi va haver un incendi. Aquest és el camp de refugiats més gran de Grècia i també d'Europa i on prop de 13.000 persones feia anys que malvivien, privades de creuar qualsevol frontera de la Unió Europea.

Santpedor ha pogut fer aquesta donació perquè des del període de confinament un grup de voluntariat de més de 50 persones ha estat confeccionant fins a més de 12.000 mascaretes, que s'han anat repartint entre tot el poble. Però l'elevada aportació ha fet que en sobressin i que ara s'hagi pogut fer aquesta donació.