Una setantena de persones commemora a Sant Vicenç el tercer aniversari de l'1-O

Una 70 de persones va omplir la sala Can Soler de Sant Vicenç de Castellet, dins dels límits d'aforament per la covid-19, per commemorar el tercer aniversari del referèndum de l'1 d'octubre el 2017.

Va ser un acte organitzat per l'Assemblea i que va tenir una hora de durada, durant la qual es va poder visionar el reportatge sobre l' 1-O realitzat per la cadena Sudamericana Telesur. També es va fer una lectura del discurs del president Francesc Macià proclamant la República, es va escoltar tant El Cant de la Senyera com els Segadors, i hi va haver paraules de record i de suport per part de l'alcaldessa, Adriana Delgado.

En finalitzar l'acte, els assistents van tenir l'oportunitat de fer un gest crític i reivindicatiu d'agafar una foto d'una corona, o d'una balança o d'una caratula de la revista Sapiens que porta per titol "Borbons, 300 anys de corrupció" i dipositar-la en un vàter. Aquest gest era voluntari, però tots els assistents el van realitzar.