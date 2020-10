60.000 persones a l'any passen per la comarca

Segons Bages Turisme, cada any, més de 60.000 persones fan enoturisme a la comarca. La majoria d'enoturistes (el 80%) tenen entre 36 i 65 anys i venen en parelles o amb grups d'amics. Tot i que bona part provenen d'altres zones de Catalunya, prop del 22% ve de fora de Catalunya, tant de la resta de l'Estat com de diferents països europeus i dels Estats Units.

Per a Agustí Comas, conseller de Turisme del Consell Comarcal del Bages, «l'enoturisme és des de fa uns quants anys un dels principals productes turístics a la comarca del Bages, gràcies a la dedicació i promoció que n'ha fet tant la Denominació d'Origen Pla de Bages com els mateixos cellers. Ara, amb la Ruta del Vi de la DO Pla de Bages fem un pas endavant per estructurar i projectar tota aquesta oferta, que creiem que té un gran futur i que ens ha de posicionar com a destinació enoturística de referència a Catalunya».

Ara, la nova Ruta del Vi de la DO Pla de Bages estructura l'oferta enoturística de la comarca amb experiències singulars per a tots els gustos. Entre les propostes hi ha la descoberta de les barraques de pedra seca, activitats de turisme actiu entre vinyes (amb buggies, enotrekking, ciclisme o a cavall), propostes d'enoturisme cultural (visites a Manresa o a Cardona), vi i gastronomia (pícnics entre vinyes, maridatges o visites a cellers amb dinar), i també activitats d'enoturisme premium.

Actualment la DO Pla de Bages compta amb 15 cellers arreu del territori que ofereixen una oferta variada de vins i activitats a l'entorn del vi i la vinya.