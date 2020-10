El Bages crea una ruta del vi per convertir-se en el referent català de l'enoturime cultural

La Ruta del Vi de la DO Pla de Bages ja és una realitat. El projecte, en el qual Bages Turisme i el Consell Regulador de la DO Pla de Bages han estat treballant durant tot aquest any, es presentava ahir de manera oficial en l'acte inaugural de la Festa de la Verema del Bages. Aquesta ruta vol posicionar la comarca com a referent en enoturisme i posar en valor els vins que es fan a la comarca, però també elements patrimonials i paisatgístics únics al món, com les construccions de pedra seca i el Geoparc de la Catalunya Central.

La nova ruta organitza i articula tota l'oferta enoturística dels 15 cellers de la DO Pla de Bages, i proposa als visitants diferents activitats per fer a la comarca en funció dels seus interessos. Es tracta d'una ruta que cadascú es pot fer a mida i que s'adreça a tot tipus de públic, però molt especialment a qui té un interès especial en el món del vi o que es consideren wine lovers.

El desenvolupament d'aquesta ruta ha estat finançat per la Diputació de Barcelona i compta amb la implicació de l'àrea de Turisme del Consell Comarcal del Bages, la DO Pla de Bages i els cellers inscrits a la DO. També en forma part Bagesterradevins, agència turística especialitzada en el món de l'enoturisme. La informació i el fullet informatiu de la ruta ja estan disponibles al web provisional rutadelvidobages.cat.

La ruta del vi de la DO Pla de Bages, que és la primera d'enoturisme cultural de Catalunya, ofereix un gran ventall de propostes amb un fort component cultural i històric que permeten descobrir el patrimoni i el passat vitivinícola de la zona.

Entre els seus punts diferencials hi ha el patrimoni de la pedra seca. El Bages és el territori amb més concentració de tines i barraques de pedra seca a peu de vinya, algunes de molt rellevants com les tines de la vall del Flequer.

També destaca el Geoparc Mundial Unesco de la Catalunya Central, amb una geologia única que condiciona i dona caràcter als vins, amb amb dos parcs naturals, serralades, bosc i paisatges rurals i elements tan icònics com la muntanya de Montserrat.

Un altre dels atractius és la història de les antigues nissagues de viticultors, cooperatives centenàries i petits projectes familiars. D'altra banda, els cellers de la DO Pla de Bages treballen per elaborar vins de qualitat i per recuperar i impulsar varietats autòctones com el picapoll i el mandó.