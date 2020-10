Elia Tortolero repeteix com a primera secretària dels socialistes del Baix Cardener

El PSC Baix Cardener, format pels municipis de Sant Joan de Vilatorrada, Santpedor i Fonollosa, va tornar a escollir com a primera secretaria la santjoanenca Elia Tortolero. En una assemblea, que es va celebrar de manera telemàtica, Tortolero, que és també tinent d'alcalde a Sant Joan de Vilatorrada, va rebre el 100% dels vots.

Tortolero compartirà executiva amb el regidor de Sant Joan Àngel Sàez, com a secretari d'organització. L'acompanyarà en aquesta tasca Bea Méndez, com a secretaria adjunta d'organització, i presidirà el partit Paqui Garcia, també com a secretaria de salut i gent gran, dues de les àrees de les quals és regidora. Tortolero va finalitzar l'assemblea donant les gràcies a la militància pel suport rebut i encoratjant tota la nova executiva a treballar de valent per seguir fent bandera del projecte socialista.