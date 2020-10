Veïns de Santpedor pateixen una plaga d'escarabats del gra que afecta els seus habitatges

Un grup de veïns de la plaça del Sindicat de Santpedor i rodalia ha denunciat que pateix, des de fa anys, una plaga d'escarabats del gra als seus habitatges. L'atribueixen al mal emmagatzematge dels cereals que fa el sindicat agrari del municipi, a tocar dels pisos i cases. Per aquest motiu, han fet una recollida de signatures amb l'objectiu d'aconseguir que l'equipament es traslladi a un altre emplaçament i compleixi la normativa.

Una de les veïnes afectades, Sílvia Bonvehí, explica que és una problemàtica que pateixen «des de fa anys» els habitatges d'aquest punt del municipi, darrere dels quals hi ha el local de la Cooperativa Agrícola de Santpedor, on es descarrega i es guarda el gra de la zona, i a qui atribueixen la plaga d'escarabats. Bonvehí considera que «no s'està fent una bona praxi en l'emmagatzematge del gra i la desinfecció del local on es guarda», per la qual cosa se'ls omplen les cases d'aquests insectes.

Segons els veïns, si queda gra emmagatzemat a la nau de la cooperativa, quan arriba la calor comencen a aparèixer els escarabats a les cases, «que tenen una mida més o menys d'una formiga». Una afectació que es repeteix quan comença la sega, el mes de juny, i descarreguen el gra a les instal·lacions del sindicat. El problema, diuen, «s'allarga cada any fins que acaba la calor, que cada vegada és més tard».

Tot i que es tracta d'una activitat privada, els veïns s'han queixat reiterades vegades a l'Ajuntament, que avisa els responsables de la cooperativa, que desinfecten, i després baixa el nombre d'insectes. La problemàtica, però, es repeteix any rere any. Aquest estiu, a més, s'ha agreujat i els escarabats s'han escampat més, i han afectat una zona més àmplia del municipi i alerten que a la vora hi ha un centre escolar. Per això, alguns veïns de la zona han decidit posar-hi mà i han recollit un centenar de signatures amb l'objectiu que es traslladi l'activitat de la cooperativa en un altre indret.

Segons Bonvehí, els veïns són conscients que el sindicat estava ubicat en aquest lloc abans que els pisos i les cases del voltant, «però vist que no treballen correctament i això està afectant moltes famílies i, fins i tot, pot afectar l'escola, on hi ha nens molt petits, demanem que marxin de la zona, que busquin un altre local i que compleixin la normativa».

Els afectats expliquen que la plaga s'estén tant a l'interior dels seus habitatges com a la via pública, fins al punt que va requerir la intervenció de l'Ajuntament, que, a banda d'instar la cooperativa a netejar i desinfectar, va organitzar una desinfecció dels carrers de la zona afectada.

Trànsit de tractors i camions



D'altra banda, els veïns també han fet notar la problemàtica que suposa l'elevat trànsit de camions i tractors que hi ha sobretot els mesos de sega, que passen pel costat d'un parc infantil i una zona peatonal, «amb el perill que això ocasiona».