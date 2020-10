Les discoteques de la regió central accepten reciclar-se en local de copes per sobreviure

Interior de la discoteca Seven Seven de Manresa abans de l'arribada dels clients, aquest cap de setmana

Ballar i conèixer gent nova. Eren dues de les principals motivacions per anar a una discoteca un dissabte a la nit abans de la pandèmia, i ara és justament el que no s'hi podrà fer. Tot i així, els locals d'oci nocturn de la Catalunya Central accepten les noves condicions per tenir ingressos, encara que siguin mínims, i poder fer front als costos de manteniment. Demà s'han de concretar les especificitats de la nova normalitat a les discoteques, però tot apunta que només podran obrir com a sala de concerts i local de copes, amb taules i cadires a les pistes de ball perquè la gent no es desplaci gaire per l'interior.

«La discoteca és el motor del nostre negoci. És clar que fem concerts i, en el nostre cas, tenim un estudi de gravació i impartim cursets, però això aporta ingressos residuals, i si el motor no hi és, el sector s'enfonsa». Així de contundent és Dani Castellano, director de la Sala Stroika i la Casa de la Música de Manresa per alertar que l'oci nocturn està en perill i que difícilment podrà reflotar si la situació no canvia. Tot i així, si la Generalitat fixa les regles de joc per a les discoteques, és molt probable que obrin. «Ens hem de seure a veure què fem, però la nostra missió és obrir a veure què passa, i llavors ja veurem si és pitjor obrir o no», afirma. Per a Castellano, no només està en joc el negoci, sinó tot un sector que és una peça clau per a la indústria musical del país, i per aquest motiu creu que el Govern català no ha tingut en compte la importància de mantenir obertes les sales.

«Sense aquests locals es trenca una part important de la cadena de la indústria musical, perquè grups com Txarango o Els Catarres arriben a ser coneguts, en part, perquè actuen a les sales, i a més també és important per a ells fer bolos», afegeix. Per aquest motiu espera que l'administració es posi les piles i considera que se'ls ha «discriminat» perquè els teatres i els cinemes no han hagut de pagar els plats trencats. A més, indica que l'especulació immobiliària, sobretot a les discoteques de Barcelona, és un altre element que podria propiciar el tancament de sales al país. A la regió central, de moment, sembla que no s'ha de lluitar en aquest camp.

Ja hi ha locals oberts

Ja hi ha discoteques i pubs de les comarques centrals que han fet el pas de convertir-se en local de copes. A Solsona, l'Sputnik i el Cova del Llop han demanat un canvi de la llicència d'activitat a l'Ajuntament i ja poden acollir altre cop els clients que durant els darrers mesos no han pogut sortir de festa. A Manresa, la sala Seven Seven també ha fet aquest pas i ja s'hi ha pogut anar aquest cap de setmana. El que sorprèn més és veure la pista reconvertida en sala de copes, amb taules i cadires a l'espai on abans els clients ballaven fins a altes hores de la matinada.

Un dels socis dels Grup Ítaca, empresa responsable de la discoteca manresana, explica que la resposta aquest primer cap de setmana d'obertura ha estat bona. «Segueix la tendència del que ha estat l'estiu a Ítaca al Kursaal. Sempre agafant-ho tot amb pinces ja que evidentment no té res a veure amb el que fèiem abans. Ara ens enfoquem a ser un restaurant ampli amb música ambient on prendre alguna cosa o picar en els diferents espais que hi tenim. Si surt a compte o no encara és d'hora per valorar-ho», explica.

El Sielu de Manresa també està en espera de les noves condicions, però tenen ganes d'obrir les portes. «Si ens deixen, a bodes em convides. Hem de començar a facturar alguna cosa perquè vam tancar el mes de març, però hem de veure si cobrim les necessitats», explica un dels responsables, Jordi Cortès.

Tenen treballadors en ERTO i han de fer números per veure si tot quadra, tot i que veu molt difícil que surti a compte, sobretot per les limitacions de capacitat, ja que hauran de tenir els clients asseguts en un local que està pensat perquè hi estiguin a preu dret. Hauran de tenir un 70% menys de capacitat. «També cal tenir en compte que nosaltres oferíem una activitat d'oci a la matinada. Ens faran tancar a la 1 de la matinada, i aquesta era l'hora que solien arribar els primers clients. A més, a l'hora que podrem obrir ja hi ha una bona oferta de restaurants a Manresa que atrau molta gent», afegeix. Cortès afirma que fa mesos s'estan plantejant tenir la llicència de bar. Ara la tenen parcialment.

Canvi d'hàbits

«Si ara només ens deixen sortir fins a la 1 i la gent vol prendre una copa després de sopar, no quedarà altre remei que fer algun canvi d'hàbits. Potser s'haurà de sortir a sopar més d'hora», opina, per la seva banda, Carles Vall, un dels nous socis de La General de Berga. L'única sala que abans de la pandèmia podria obrir fins a les 6 del matí a la capital berguedana té al capdavant nous responsables des del novembre de l'any passat. «Nosaltres només hem fet la inversió i no ens va donar temps de generar diners, i cada mes hem de pagar préstecs i lloguer, que no és barat», assegura. Així que si tenen l'oportunitat d'obrir ho faran aviat, tot i la limitació de capacitat, ja que a l'interior només hi podran encabir uns 100 clients, un cop tinguin les taules col·locades, en un local que en pot acollir 450.

Agustí Rafart, responsable de tres sales a Solsona, no té clar si obrirà perquè no sap si sortirà a compte tenir algú contractat en la nova normalitat de les discoteques.