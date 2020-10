La Festa de la Verema manté un públic fidel que accepta resignat les restriccions de la pandèmia

Satisfacció i resignació gairebé a parts iguals són les sensacions que s'han viscut aquest cap de setmana a Artés en la celebració de la 25a edició de la Festa de la Verema del Bages.

El costat positiu és que, malgrat la pandèmia de la covid-19, la festa s'ha pogut celebrar. I la part de resignació s'explica perquè, justament en aquesta edició que ja és la número 25, en comptes de poder fer una gran festa que celebrés l'efemèride, tot s'ha hagut de fer en petit format i renunciant a actes multitudinaris que ja formaven part de l'ADN de la festa.

Això ha significat que activitats com la tradicional xafada de raïm que feien els infants o la baixada a la vinya no s'hagin pogut fer o que a la plaça Vella, tot i fer-s'hi diversos actes, tot hagi estat molt més controlat i amb una capacitat limitada.

En aquesta línia, tant ahir com dissabte es van fer diferents tastos, en sessió de matí i tarda, al parc de Can Crusellas i a la plaça 1 d'Octubre. Es va limitar a vint persones per tast, s'havia de comprar l'entrada prèviament a través d'internet, i els tastos es feien en taules, on hi havia entre dues i cinc persones a cadascuna, i a més l'organització els va fer seure respectant al màxim els grups que havien comprat les entrades conjuntament.

En una d'aquestes taules hi seien tres amigues, Carla Valim, Paula Orive i Ester Giner, que en altres ocasions ja havien participat en la festa. Lamentaven que amb les restriccions del format d'enguany s'havia perdut un dels principals atractius de la fira, que és «trobar amics i coneguts que fa temps que no veus i que saps que per la Festa de la Verema sortiran».

A la taula del costat, també quatre joves, Albert Illa, Xavier Garriga, Carles Jordà i Sergi Posa, posaven de manifest que és «un any una mica diferent», però malgrat la resignació que els suposava el canvi de format, consideraven «positiu que es mantingui la tradició i s'impulsi el coneixement d'Artés i del vi del Bages».

Els joves també destacaven que l'espai, a l'aire lliure, i les distàncies entre les taules eren notables, i en els accessos també es prenia la temperatura als assistents. Els termòmetres també eren presents a l'accés a la plaça Vella, on enguany les parades dels cellers de la Denominació d'Origen Pla de Bages, que portaven gairebé totes les seves referències a la fira, han estat substituïdes per una barra on hi havia un vi de cada elaborador bagenc.

Aquí també hi havia actes, com per exemple el vermut musical, amb l'actuació de Cèlia Vila i Víctor Grané, i també el capvespre musical, amb el Gavarresa Jazz Quartet, i per entrar-hi calia tenir entrada. A més, el públic no estava dret sinó en taules de 6 persones com a màxim, per evitar així el trànsit dels assistents, i amb una capacitat total de 180 persones.

Josep Solergibert, del celler Solergibert i membre de l'organització, celebrava ahir que s'optés per la «decisió difícil, que era fer la festa amb els condicionants» que han impossibilitat «fer-la molt grossa perquè aquesta era la 25a edició». Destacava que en general totes les mesures i la venda anticipada d'entrades havia funcionat molt bé, i també explicava que havien fet visites als cellers, amb grups limitats de sis persones.

Un altre dels canvis de la festa era el trasllat de les parades d'artesans del carrer Barquera a la car-retera, on hi havia una dotzena de paradistes.