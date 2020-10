Sant Fruitós iniciarà aquesta tardor les obres del primer 'skatepark'

Aquesta tardor s'iniciaran les obres de construcció del primer skatepark de Sant Fruitós de Bages, segons ha anunciat l'equip de govern. Aquesta nova zona multiesportiva es construirà al polígon industrial Riu d'Or en una parcel·la que hi ha situada a tocar de l'entrada del Camí Ral, concretament entre els carrers Pedraforca i Moixeró, que enllaça amb el nucli del municipi. El govern municipal ha aprovat una modificació de crèdit per dotar de pressupost els treballs aquest any. El nou espai constarà de tres plataformes de diferents nivells i incorporarà rampes, escales, quarterpi-pes, bancs, raïls i una zona de volcà. .