Súria allargarà la cavalcada perquè passi per tots els barris i s'eviti la concentració de gent

Súria tindrà una cavalcada de Reis amb un recorregut diferent de l'habitual i més llarg amb l'objectiu de passar per tots els barris de la població, alhora que se'n podrà fer un seguiment a les xarxes socials. És el primer municipi del Bages que fa públiques les seves intencions sobre com celebrarà el proper 5 de gener aquesta festa. Amb aquest plantejament, l'Ajuntament i el Foment Cultural han iniciat els preparatius per rebre Ses Majestats evitant concentracions de gent i complint així les mesures de distanciament per la pandèmia.

Serà una cavalcada de Reis que combinarà actes presencials i virtuals per poder-ne fer un seguiment en directe a través de les xarxes socials. Les màximes prioritats de l'organització seran garantir la seguretat i fer arribar la cavalcada a tots els infants, amb respecte total de les mesures anticovid. L'excepcionalitat ha obligat a replantejar el format de la cavalcada sense perdre l'esperit tradicional de l'acte, que és un dels més multitudinaris de tot l'any. En aquesta pròxima edició, cada rei tindrà una comitiva pròpia que farà una ruta diferent, amb música, personatges màgics i sorpreses. En els dies previs a la cavalcada hi haurà petites retransmissions en directe que aniran descobrint alguns dels secrets dels Reis Mags d'Orient: com fan el carbó, on s'aturen a descansar o com arriben a Súria. Aquestes retransmissions també es faran el mateix dia 5 de gener, abans de l'arribada dels Reis.

La retransmissió del recorregut de Melcior, Gaspar i Baltasar es farà amb l'objectiu que les famílies puguin organitzar-se i estar el mínim temps possible esperant l'arribada dels seguicis reials.

Enguany, la cavalcada de Reis de Súria anirà més enllà de la rua de les 6 de la tarda i es convertirà en un gran esdeveniment que permetrà, de forma col·lectiva i amb totes les mesures de seguretat, viure la màgia dels Reis.



Cavalcada amb canvis a Olesa

En la mateixa línia que Súria, Olesa de Montserrat ha anunciat que tindrà cavalcalda amb un format que encara s'està estudiant, per evitar aglomeracions als carrers i poder portar la màgia d'aquesta jornada als infants de la població.