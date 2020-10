Trump evoluciona de forma positiva i avui ja podria rebre l'alta de l'hospital

L'equip mèdic que tracta el president dels Estats Units, Donald Trump, hospitalitzat per coronavirus, va informar ahir que podria rebre l'alta avui de l'Hospital Walter Reed de Bethesda, on va ingressar divendres. El doctor Brian Garibaldi va explicar que se li va subministrar una segona dosi de l'antiviral remdesivir dissabte i que «avui se sent bé». «Ha estat dempeus i passejant. El nostre pla per a avui és que mengi i begui i estigui fora del llit», va explicar Garibaldi en roda de premsa.

«Si segueix amb bon aspecte i sentint-se bé esperem que pugui rebre l'alta al matí mateix i traslladar-se a la Casa Blanca per seguir amb el seu tractament», va afegir.

També va participar en l'acte amb la premsa el metge personal de Trump, Sean Conley, qui ha destacat que el pacient segueix «millorant», però, com en qualsevol malaltia, «hi ha alts i baixos».

«Durant aquesta malaltia el president ha sofert dos episodis de caiguda passatgera de la saturació d'oxigen. Debatem els motius i si havíem d'intervenir-hi i l'equip va decidir basant-se en el progrés del diagnòstic inicial pel subministrament de dexametasona», va apuntar.