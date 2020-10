Artés fa millores a la travessera del poble i l'accés al polígon industrial

El municipi d'Artés ha acollit en els darrer dies diferents obres de millora a la via pública. D'una banda, els darrers dies s'ha reasfaltat la travessera principal del poble, el carrer Rocafort, uns treballs que han anat a càrrec de la Diputació de Barcelona, que és la titular de la via i dels quals aquests dies s'estan fent les tasques de repintat dels passos del vianants i els aparcaments. De l'altra, aquestes millores han coincidit en el temps amb les que està duent a terme l'Ajuntament d'Artés per tal de millorar els accessos al polígon industrial del poble.