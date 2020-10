L'ICS Catalunya Central incorpora 37 nous residents de medicina i infermeria

Trenta-set nous residents de medicina i infermeria s'han incorporat a la Unitat Docent Multiprofessional d'Atenció Familiar i Comunitària de l'ICS Catalunya Central. Es tracta de futurs especialistes que completaran la seva formació en diversos centres del territori. De l'especialitat de medicina s'hi incorporen un total de 29 residents, que inicien un període de formació de quatre anys. Pel que fa als especialistes d'infermeria, el seu període de formació és de dos anys i s'hi incorporen vuit residents.

La Unitat Docent ha anat creixent els darrers anys i ha passat de comptar amb 18 residents especialistes a l'inici de la seva acreditació a un total de 37 i, actualment, té previst ampliar places en les properes convocatòries. A conseqüència d'aquest increment, aquest any la Unitat Docent ha ampliat els dispositius docents amb tres centres que no pertanyen a l'ICS: el CAP Les Bases i el CAP Barri Antic de la Fundació d'Althaia, i el CAP Igualada Nord, que forma part del Consorci Sanitari de l'Anoia (CSA).

A tots els centres de la Unitat Docent de la Catalunya Central a Osona, el Bages i l'Anoia es dona una formació integral que té en compte les característiques rurals d'aquestes comarques, la importància de l'atenció primària com a porta d'entrada de la ciutadania al sistema sanitari i la formació en tècniques expertes, com poden ser l'ecografia, la crioteràpia, la cirurgia menor, les infiltracions i altres, que ajuden a millorar el temps de resposta dels serveis sanitaris a les demandes de la població.

El darrer any, 25 residents de medicina i 8 d'infermeria s'han especialitzat en diferents centres de l'ICS Catalunya Central. En aquesta nova convocatòria, hi ha 37 places (29 de medicina de família i 8 d'infermeria familiar i comunitària) que s'incorporaran als equips d'atenció primària de la Catalunya Central següents: EAP Sagrada Família, EAP Plaça Catalunya, EAP Súria, EAP Santa Margarida de Montbui, EAP Igualada Urbà, EAP Santa Eugènia de Berga i l'EAP Manlleu, tots ells de l'ICS; EAP Les Bases i EAP Barri Antic, pertanyents a la Fundació Althaia de Manresa, i l'EAP Igualada Nord, que pertany al Consorci Sanitari de l'Anoia.

La formació d'especialistes es fa conjuntament amb els dispositius col·laboradors de la Unitat Docent: el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), Salut Pública, el Programa d'atenció domiciliària - Equip de suport (PADES), l'Atenció continuada d'urgències territorial (ACUT), centres sociosanitaris i els hospitals de referència del territori: Hospital Universitari d'Igualada, Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa i Hospital Universitari de Vic. La formació d'aquests nous especialistes inclou tant aspectes pràctics, que es cursen en aquests centres de referència i en els centres d'atenció primària acreditats per a la docència que hi ha a Osona, el Bages i l'Anoia, com formació teòrica en eines i habilitats necessàries per al desenvolupament de la seva tasca professional.

La Unitat Docent forma, en l'actualitat, un total de 109 especialistes, disposa de deu equips d'atenció primària acreditats per a la docència i de 64 tutors i tutores amb acreditació per a la formació d'especialistes de medicina i infermeria d'atenció familiar i comunitària.