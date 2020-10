El Bages tractarà de forma conjunta la problemàtica de les ocupacions

El Consell Comarcal del Bages calcula que en l'actualitat hi ha 17.000 habitatges buits al territori, 7.500 dels quals a Manresa. Per tal de coordinar polítiques públiques d'accés a l'habitatge comunes i alhora abordar la problemàtica de les ocupacions delinqüencials, el Consell Comarcal del Bages ha constituït un comissió de treball en la qual hi ha representats els 30 municipis de la comarca.

La nova comissió vol ser el punt de trobada dels ajuntaments del Bages per promoure l'accés a l'habitatge a través d'unes polítiques públiques que en garanteixin l'accés en unes condicions assequibles. També treballarà per coordinar estratègies per donar resposta al fenomen de les ocupacions delinqüencials que afecten la comarca. En aquest sentit, ja s'està treballant en un protocol d'intervenció compartit en aquells casos en què les ocupacions alterin la convivència.

En paral·lel, també s'ha acordat impulsar una actuació compartida per aquells casos en què s'intenti regularitzar les ocupacions a través de l'establiment d'un lloguer social. El conseller d'Habitatge del Consell Comarcal del Bages, Enric Forcada, ha apuntat que la comissió respon a la «necessitat de fer polítiques públiques comunes perquè l'habitatge és un dels principals problemes de la comarca i en alguna zona és un tema conflictiu». Segons Forcada, «a banda de treballar un protocol per les ocupacions, diferenciant les conflictives de les que es fan per necessitat, volem posar en comú estratègies i propostes dels ajuntaments per intentar dinamitzar, a escala comarcal, l'elevat nombre d'habitatge buit que hi ha».

Per tal que la comissió pugui «treballar de manera més efectiva» s'ha dividit la comarca amb diferents zones, que han escollit un representant municipal, i les propostes que en surtin es validaran al Consell d'Alcaldesses i Alcaldes del Bages. També formen part de la comissió, que inicialment es reunirà un cop al mes, el president del Consell d'Alcaldes, Eloi Hernàndez, la consellera de l'Àrea de Serveis Socials Bàsics, Àdria Mazcuñan, i el conseller de l'Àrea d'Habitatge, Enric Forcada, que assumeix la coordinació.

D'altra banda, per donar resposta a la manca de pisos de lloguer a preus assequibles, el Consell ha recordat la utilitat de la Borsa d'Habitatge per al lloguer social del Bages, que posa en contacte propietaris i persones que busquen un pis amb condicions favorables. Segons Forcada, la borsa, que ha començat a signar els primers contractes aquesta tardor, «és una eina a disposició de tots els ajuntaments que assegura una tranquil·litat i unes garanties als propietaris i garanteix unes condicions favorables per a les persones que busquen un contracte de lloguer accessible amb quotes entre un 10 i un 20% més baixes que el preu de mercat».