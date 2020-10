Sant Fruitós farà un carril bici fins a Torroella de Baix

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages crearà un nou carril per a bicicletes que unirà el nucli del municipi amb Torroella de Baix. Aquesta nova via per a ciclistes transcorrerà, majoritàriament, de forma paral·lela a la carretera N-141c. El consistori ha contractat la redacció del projecte que determinarà el traçat exacte d'aquest nou vial, tenint en compte l'orografia del terreny que uneix el nucli amb el barri de Torroella de Baix.

Segons fonts municipals, la primera pedra d'aquest nou model estratègic de mobilitat que es vol impulsar al municipi, s'inicia a Torroella de Baix, perquè és un barri proper al nucli on els residents han de desplaçar-se per fer ús dels serveis com l'alimentació, la sanitat o l'escola i per ser una zona d'enllaç als camins del Llobregat i al pla de vies blaves impulsat per la Generalitat.

Aquesta actuació s'engloba en un marc més ampli de comunicació de vies ciclistes amb la voluntat de crear una xarxa intermunicipal entre Sant Fruitós de Bages i els municipis veïns, com per exemple, unint aquest vial amb el pont d'entrada al municipi de Navarcles.

A banda, en el marc d'aquest projecte ja s'ha començat a treballar també de forma coordinada amb els municipis de Manresa i Santpedor per definir diferents traçats de carrils intermunicipals, en concret pels traçat Sant Fruitós de Bages-Manresa i la via Manresa-Pineda de Bages-Santpedor.