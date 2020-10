Sant Fruitós fa millores a polígons industrials

Els polígons Sant Isidre, Riu d'Or-CasaNova i La Bòbila de Sant Fruitós de Bages comptaran amb càmeres de vigilància en els seus principals accessos. Concretament, el consistori instal·larà 9 càmeres de control de matrícules i de videovigilància, 3 al polígon Sant Isidre, 3 al polígon Riu d'Or-CasaNova i 2 al polígon de La Bòbila.

Aquests dispositius són un model especialitzat que permet la captació i el reconeixement de matrícules, i que, a l'estar connectades amb les llistes negres, i amb la Policia Local i els Mossos d'Esquadra, envien avisos a aquests quan cotxes sospitosos entren als polígons. A banda, les càmeres també permeten obtenir imatges de l'entorn, amb el que es facilita la identificació o la investigació posterior de robatoris o altres actes delictius. És previst que aquestes càmeres s'instal·lin abans de finalitzar l'any.

Per altra banda, continuant amb les millores en les zones empresarials del municipi, aquesta setmana han començat els treballs de reasfaltament de diversos carrers dels polígons industrials de Sant Isidre i Riu d'Or Casanova que es trobaven en mal estat de conservació. Concretament els carrers on es realitzen aquestes millores són el carrer Aneto, Pica d'Estats i Ensija del polígon Sant Isidre i al carrer Pedraforca del Polígon Riu d'Or Casanova. Aquests treballs s'executaran en dues setmanes.

Pel que fa a la millora del clavegueram, es realitzaran treballs per tal d'ampliar el diàmetre dels col·lectors i per tant la millora de la capacitat hidràulica a la carretera de Berga (C16-c) tan a la banda del polígon Sant Isidre com a la banda del polígon Casa Nova. Amb aquestes obres se solucionaran els problemes de manca de capacitat hidràulica de la xarxa de clavegueram. És previst que aquests treballs s'iniciïn durant el mes de novembre i s'executin en cinc mesos.

Aquest conjunt d'actuacions suposen una inversió prevista de 490.000 euros, per les quals es compta amb el suport i el finançament de la Diputació de Barcelona en el marc de la segona edició del Pla de Modernització de Polígons de la Xarxa de Governs Locals 2016-2019.