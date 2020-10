Santpedor arranja el camí que porta al santuari de Joncadella

Des d'aquesta setmana, anar a visitar la patrona del Bages, la Mare de Déu de Joncadella, és més fàcil i agradable perquè s'han enllestit els treballs per arranjar els més de tres quilòmetres de camí de carro, que uneixen el nucli urbà de Santpedor amb el santuari Joncadella. En concret, l'Ajuntament ha actuat al camí de Joncadella que correspon al terme municipal de Santpedor i el camí de Sant Francesc.

Les obres de millora d'aquesta via es van adjudicar a principi d'any però a causa de la covid-19 van quedar aturades fins a mitjan any i es van reprendre després de l'època de la sega dels camps adjacents. Els treballs que s'han dut a terme han consistit a reparar el paviment del camí, millorar algun tram amb paviment de formigó, a la intersecció dels quatre camins davant l'ermita de Sant Francesc, i netejar i perfilar els vorals existents, així com crear-ne de nous.

D'altra banda, el consistori santpedorenc també ha instal·lat a la zona quatre bancs, dos just a mig camí de Joncadella (a l'alçada del centre d'hípica) i els altres dos davant l'ermita. Les obres per arranjar aquest camí es van adjudicar per un total de 44.819,41 euros, IVA inclòs.

El camí de Joncadella és un dels paratges naturals que més freqüenten els veïns i veïnes del poble que van a caminar. Es tracta d'un entorn privilegiat de la comarca del Bages que porta de Santpedor a Santa Maria de Joncadella, una església i santuari protegit com a Bé Cultural d'Interès Local.

El conjunt pertany al bisbat de Vic i actualment té la categoria de santuari dins la parròquia de Sant Martí de Torroella.