El centre de paracaigudisme de Sant Fruitós ja té enllestit el túnel de vent

El centre de paracaigudisme de Barcelona, Saltamos Village, ubicat a l'aeròdrom de Sant Fruitós de Bages, estrenarà aquest mes d'octubre el primer túnel de vent exterior de Catalunya. La instal·lació, en forma de cilindre, de cinc metres d'altura i de vidre transparent, permetrà al públic experimentar la sensació de volar amb vistes a Montserrat. La nova atracció reforçarà l'oferta lúdica del centre de paracaigudisme, que va obrir portes fa cinc anys.

El túnel de vent de Sant Fruitós és la primera instal·lació completament exterior d'aquestes característiques que hi ha a Catalunya. Cal tenir en compte que les dues que hi ha, situades a Empúria Brava i a Barcelona, són en un espai tancat. En aquest sentit, el director comercial de Saltamos, Robbe Biskit, destaca que el túnel «està muntat de manera que permet volar en un espai totalment exterior, envoltat de natura i amb vistes al cor de Catalunya» amb la muntanya de Montserrat com a principal atractiu.

El túnel de vent, que ha estat fabricat i muntat a Rússia abans de traslladar-lo a Sant Fruitós, ha tingut una inversió d'un milió d'euros. Segons Biskit, el nou túnel «obre un ventall de posibilitats» al centre perquè, a banda del seu vessant lúdic, «serà una eina perquè els paracaigudistes puguin millorar la seva tècnica de vol». De fet, aquests dies ja l'estan utilitzant els instructors i paracaigudistes professionals, en espera que aquest mateix mes s'obri al públic en general per gaudir de l'experiència de manera lúdica. A més, també acollirà exhibicions per part d'especialistes que faran tot tipus d'acrobàcies.

La instal·lació tindrà dues tipologies de vol, una per a adults i una altra per a nens amb una edat mínima de 4 anys, que inclouen dos vols d'un minut cadascun. Aquest mes d'octubre totes dues tindran un preu promocional de 39 euros, que en el cas dels adults posteriorment en costarà 55. El vol inclou una classe de preparació prèvia amb un instructor i el material de protecció.



El centre manté l'activitat

El centre de paracaigudisme, que el juny va reobrir després de l'aturada de la pandèmia, ha mantingut l'activitat aquest estiu, aplicant les mesures de seguretat i prevenció previstes com l'ús de mascareta i equips de protecció individual per als salts tàndem. Els responsables del centre, que han concentrat l'activitat de divendres a diumenge, es mostren satisfets de la resposta del públic malgrat la situació sanitària.