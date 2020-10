La DO Pla de Bages queda ben representada als premis Vinari dels vins catalans

La comarca del Bages i la seva Denominació d'Origen, DO Pla de Bages. han quedat ben representats als premis Vinaris dels vins catalans que s'ha celebrat aquest divendres a Vilafranca del Penedès.

A la vetllada s'ha reconegut la figura d'Enric Solergibert, de 88 anys, que s'ha endut el premi Vins i Licors Grau a la trajectòria professional en el món del vi. La família Solergibert ha estat vinculada al món de la vinya des que es va establir a Artés l'any 1730. Ben entrat el segle XIX va construir el celler al que ara és el mig del poble.

Enric Solergibert encara passeja per les vinyes i trasteja pel celler juntament amb el seu fill i el seu net. D'entre les vinyes en destaquen els ceps centenaris de picapoll que es van plantar l'any 1906.

Als mateixos guardons Oller del Mas ha estat premiat com a millor projecte enoturístic 2020. Segons el jurat, és un reconeixement a la seva consolidada aposta per l'enoturisme com a eina de difusió del celler i del seu territori d'origen, el Pla de Bages.

El premi Vinaris a la millor etiqueta ha estat per El Matís, d'Abadal. El jurat l'ha triat per la «senzillesa i elegància d'unes línies que s'adeqüen perfectament al nom 'Matís' i per la subtilesa del seu canvi cromàtic. L'Abadal Matís és de recent creació.

Finalment el sommelier Josep Pelegrín ha rebut el guardó Petrolis Independents al Millor Tastador del 2020. Professor a l'Escola Joviat de Manresa, va ser escollit millor sommelier de Catalunya els anys 2014 i 2015, i millor sommelier de l'estat espanyol el 2016. És autor del llibre «Els vins del Pla de Bages».

En el concurs Vinaris d'enguany, que han complert la seva vuitena edició, hi han competit 850 referències de 240 cellers catalans de les 12 Do de Catalunya. El jurat l'han format una setantena de professionals del sector.