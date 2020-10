Callús completa la rehabilitació de l'ermita romànica de Viladelleva

L'ermita romànica de Santa Maria de Viladelleva, una de les icones del municipi de Callús, ja té garantida la seva estabilitat, un cop s'han completat els treballs de rehabilitació del temple, que ahir es va estrenar oficialment coincidint amb les Festes de Tardor. El monument, que s'havia anat degradant amb el temps i tenia l'estructura apuntalada, ara es podrà visitar amb tota seguretat.

La inauguració oficial de la remodelació es va fer ahir al matí a l'exterior de l'església, on també es va fer la missa i el tradicional repartiment del panet. Posteriorment, es va poder visitar el temple en grups reduïts. Santa Maria de Viladelleva és una església rural que consta d'una sola nau, originària del segle XIII i que es troba a uns sis quilòmetres del nucli urbà. Amb el pas del temps l'ermita presentava algunes deficiències que en feien necessària una restauració per garantir-ne la conservació i la seguretat dels usuaris i visitants.

Per aquest motiu, l'Ajuntament de Callús va demanar fa tres anys el suport tècnic al Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona, que va fer-ne un estudi, a partir del qual es va plantejar la seva rehabilitació. L'objectiu de la intervenció, que ha culminat recentment, era garantir l'estabilitat de l'edifici, la seguretat dels seus usuaris i millorar les condicions d'estanquitat. Els treballs, que els ha realitzat Constructora d'Aro, han intervingut principalment l'estructura de l'edifici, que estava molt malmesa, i s'han remodelat la teulada i el porxo. «Fins ara, era una mica perillós, i les millores ens asseguren poder-hi fer les misses amb tranquil·litat i visitar-la amb seguretat», segons ha explicat l'alcalde de Callús, Jordi Mas.

En les excavacions arqueològiques realitzades durant les obres es va posar al descobert una escala que baixava cap a sota la cúpula per la part posterior i que ha quedat pendent d'excavar en una possible propera intervenció. Per dur terme els treballs, l'Ajuntament ha disposat d'una subvenció de 103.000 euros de la Diputació de Barcelona, que ha permès fer la rehabilitació.

L'ermita de Viladelleva, que el seu propietari la va cedir a l'Ajuntament de Callús l'any 2005, és un dels atractius turístics del municipi, a banda de ser un emblema del poble. Per aquest motiu, el consistori va apostar per la seva restauració i conservació.

D'altra banda, també continuen les tasques de restauració del retaule barroc que hi havia a l'interior de l'ermita, obra del manresà Josep Sunyer. Aquest retaule estava guardat en unes golfes des del 1962, i va ser cedit al consistori fa un parell d'anys per l'antic propietari del temple. En aquest moment, es troba al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, on s'està treballant en la seva recuperació abans de retornar-lo a Callús.