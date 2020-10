El Bages queda ben representat als premis Vinari dels vins catalans

Oller del Mas ha estat guardonat com a millor projecte enoturístic de l'any

Oller del Mas ha estat guardonat com a millor projecte enoturístic de l'any vinari

La comarca del Bages i la seva denominació d'origen, DO Pla de Bages, han quedat ben representats als premis Vinaris dels vins catalans que es va celebrar recentment a Vilafranca del Penedès.

A la vetllada es va reconèixer Enric Solergibert, de 88 anys, que es va endur el premi Vins i Licors Grau a la seva trajectòria professional en el món del vi. La família Solergibert ha estat vinculada al món de la vinya des que es va establir a Artés l'any 1730. Ben entrat el segle XIX va construir el celler que ara és al mig del poble.

Enric Solergibert encara passeja per les vinyes i trasteja pel celler juntament amb el seu fill i el seu net. D'entre les vinyes en destaquen els ceps centenaris de picapoll que es van plantar l'any 1906.

En els mateixos guardons, Oller del Mas de Manresa va eser premiat com a millor projecte enoturístic 2020. Segons el jurat, és un reconeixement a la seva consolidada aposta per l'enoturisme com a eina de difusió del celler i del seu territori d'origen, el Pla de Bages. El projecte «ofereix un catàleg d'activitats molt ampli i divers dirigit a tot tipus de públic, i atrau un important nombre de visitants cada any», destaca.

El premi Vinaris a la millor etiqueta ha estat per a El Matís, d'Abadal. El jurat l'ha triat per la «senzillesa i elegància d'unes línies que s'adeqüen perfectament al nom Matís i per la subtilesa del seu canvi cromàtic. L'Abadal Matís és de recent creació amb l'objectiu «d'omplir la boca de qui el tasta de mil matisos diferents».

Finalment, el sommelier Josep Pelegrín ha rebut el guardó Petrolis Independents al millor tastador del 2020. Professor a l'Escola Joviat de Manresa, va ser escollit millor sommelier de Catalunya els anys 2014 i 2015, i millor sommelier de l'Estat espanyol el 2016. És autor del llibre Els vins del Pla de Bages.

En el concurs Vinaris d'enguany, que han complert la seva vuitena edició, hi van competir 850 referències de 240 cellers catalans de les 12 DO de Catalunya. El jurat el van formar una seixantena de professionals de la sommelieria, enologia, distribució, exportació, comunicació i prescripció de vins, així com part del panel oficial de tast de l'INCAVI.

Un dels triomfadors del certamen, marcat per l'emergència sanitària, va ser el vi Finca Butarós 2014 del celler Mas Llunes, de la DO Empordà, que va guanyar el Premi Gran Vinari d'Or al millor vi català de l'any 2020. Aymar Reserva Única 2013, de Castell de Pujades, al Penedès, es va endur el Gran Vinari escumós.