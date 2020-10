Sant Fruitós fa descomptes per menjar i pernoctar en establiments del municipi

Del 19 d'octubre al 22 de novembre, totes les persones del municipi i de fora que vulguin fer un àpat o passar la nit a Sant Fruitós de Bages ho podran fer amb un descompte directe de 10 euros en el cas del sector de la restauració i de 15 en el sector hoteler i d'habitatges turístics.

En el cas dels bars i restaurants, el descompte de 10 euros s'aplicarà als clients majors d'edat que realitzin una consumició mínima de 15 euros, com també un descompte de 5 euros més per a cada menor que acompanyi l'adult (amb un màxim de 2 menors per adult). En el cas de les pernoctacions, ja sigui en hotels o habitatges turístics, s'aplicaran 15 euros de descompte sempre que el cost de l'allotjament sigui igual o superior als 50 euros.

L'Ajuntament de San Fruitós de Bages ha destinat un total de 140.000 euros a aquesta línia d'ajuts per tal de promocionar l'hoteleria i la restauració del municipi, a través del consum dels veïns i veïnes del poble i també amb la voluntat de captar nous clients de fora del municipi. Per tal de poder accedir a aquests descomptes, els usuaris han de generar prèviament un codi de descompte mitjançant de l'aplicació mòbil de l'Ajuntament, a través de la pestanya «descomptes». Aquests codis tenen una validesa de 5 dies des que es generen fins al moment que s'utilitzen a l'establiment; passat aquest temps, perden validesa.