Territori farà un tercer carril a Castellbell per cobrir la 'pèrdua' del de Can Gomis

El departament de Territori projectarà i construirà un nou carril d'avançament al tram sud de la C-55 en sentit Barcelona (el que s'anomena un tram de 2+1). En concret, la idea és habilitar-lo en el traçat que hi ha situat entre l'accés a Castellbell i el Vilar i el túnel de Bogunyà. Una intervenció que inicialment no estava prevista, ja que en aquesta zona ja s'hi han fet obres de remodelació, però que es portarà a terme per compensar la pèrdua d'aquest carril en un altre punt d'aquest tram sud, segons ha explicat a Regió7 el director d'Infraestructures de Mobilitat, Xavier Flores. El fet és que recentment s'han enllestit els treballs que des de feia mesos restaven pendents entre l'accés a la carretera de Collbató i Monistrol de Montserrat, concretament els del sector situat entre aquesta població i el nucli de la colònia Gomis.

En aquest punt, el projecte aprovat i adjudicat preveia una ampliació de la calçada per guanyar l'espai necessari per fer-hi un carril d'avançament en sentit sud, d'un quilòmetre de longitud, a més d'instal·lar-hi també una mitjana de separació entre tots dos sentits. Després d'estar l'obra aturada durant prop d'un any (un cop ja s'havia fet una part de l'eixamplament), finalment s'ha enllestit, però la sorpresa ha estat veure que no hi ha un tercer carril, només la mitjana de formigó.

Flores va explicar a aquest diari que, efectivament, tal com es va fer públic l'octubre del 2017, quan es va anunciar projecte, la intenció del departament era crear un tram de 2+1 abans de la colònia Gomis (una zona complicada, situada entre un balç i el curs del Llobregat) i que el que s'havia previst era guanyar l'amplada necessària de calçada fent un voladís per damunt del pas del riu. Però, segons va precisar, a l'hora de materialitzar el projecte l'empresa adjudicatària va topar «amb un subsòl molt inestable, que ha obligat a descartar aquest voladís» i no ha permès crear l'amplada suficient, motiu pel qual també s'ha hagut de suprimir el carril d'avançament que s'hi plantejava.

El departament, però, no vol renunciar a guanyar un nou tram de 2+1 que considera necessari en aquest sector entre Castellbell i l'aeri en sentit Barcelona, motiu pel qual ha engegant el procediment per fer una obra annexa a la que s'ha fet i habilitar-lo uns cinc quilòmetres més al nord.

La intervenció feta al tram de Can Gomis formava part d'un projecte més ampli (dins dels diferents que s'han anat executant al tram sud de la C-55 i a la C-58) que es va adjudicar l'octubre del 2017 per un import global de 4,7 milions d'euros, i que abastaven un total de 8,5 quilòmetres entre els termes de Collbató i Castellbell i el Vilar. Al tram de Can Gomis, un cop s'hi va fer una primera intervenció d'eixamplament, les obres van quedar encallades durant mesos pels problemes que hi van sorgir, tot i que en aquell moment no es van especificar.

D'altra banda, el director d'Infraestructures de Mobilitat ha explicat que el departament té en marxa el procés per fer una altra intervenció en aquest tram sud. En concret, es projecta la perllongació del carril que permet la incorporació des de Sant Vicenç cap a la C-55 en sentit Manresa al llarg de la recta entre aquesta població i Castellgalí. L'objectiu és doble. D'una banda, facilitar que l'entrada a la carretera sigui encara més progressiva i eviti l'embut que sovint s'hi genera i, de l'altra, afegir un nou espai per als avançaments.