Avinyó dona forma a l'institut amb voluntat d'enllestir-lo a final d'any

L'edifici de l'institut escola Barnola d'Avinyó, on s'han d'ubicar els alumnes d'ESO del centre, va prenent forma. Els treballs d'ampliació de l'actual centre escolar, que l'any passat va incorporar la secundària obligatòria després de convertir-se en institut escola, van començar el mes de setembre passat, coincidint amb l'inici del curs escolar. La previsió és que les obres, que van a càrrec del departament d'Educació, estiguin enllestides a final d'any de manera que, si es compleixen els terminis, durant el proper trimestre els alumnes ja podrien fer classe a les noves instal·lacions.

El nou edifici s'està aixecant al pati de l'escola, just al costat de l'actual equipament, a tocar del carrer Indústria. Actualment s'està construint l'estructura a sobre de la qual s'hi col·locaran els mòduls industrialitzats. D'aquesta manera, amb la nova construcció, l'institut i l'escola quedaran al mateix nivell. Per facilitar l'accessibilitat i la comunicació entre els dos edificis es construirà una àmplia vorera.

El cost i la gestió de les obres les assumeix el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. L'Ajuntament, però, es fa càrrec de l'ampliació de la vorera de comunicació entre els dos edificis. També com a pas previ a les obres, el consistori va desplaçar, a principi d'estiu, les instal·lacions que hi havia en aquesta part del pati (hort, galliner, zona d'aprenentatge formada per taules i bancs, arbres i reg) a altres zones del recinte escolar per deixar lliure l'espai per a la implantació de l'institut.

Segons han informat des del consistori, les obres actuals són la primera fase del projecte i en una segona s'afegiran dos nous mòduls i es revestirà la façana de la construcció modular per donar a l'edifici el seu acabat final. La previsió és que els treballs acabin aquesta tardor amb la idea que el proper trimestre ja es puguin posar en funcionament.

Mentre duren els treballs els 40 alumnes que aquest curs fan ESO a l'institut (30 de primer curs i 10 de segon) fan classe a les instal·lacions de l'Aula de Música i del Centre Cívic Can Tutó, les quals han estat condicionades per aquesta finalitat.

L'institut escola Barnola d'Avinyó, que és d'una línia, va incorporar la secundària obligatòria el curs passat i s'està implantant de forma gradual. L'any passat el centre va assumir primer d'ESO, aquest curs s'hi ha incorporat segon i s'anirà creixent fins arribar a quart.

El departament d'Educació va concedir la funció d'institut escola al centre Barnola d'Avinyó l'any passat. D'aquesta manera, els alumnes ja no s'han de desplaçar a l'institut d'Artés per fer la secundària obligatòria. Tot i que inicialment el primer curs es va poder encabir al mateix edifici de l'escola, per aquest any ja estava prevista l'ampliació del centre.