Castellfollit demana que es desestimi el projecte del gran camp fotovoltaic

L'Ajuntament de Castellfollit del Boix demana al departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat que no autoritzi la instal·lació del macrocamp solar fotovoltaic que un promotor privat projecta al municipi. Es tracta d'una iniciativa que, tal com va explicar aquest diari (vegeu edició del 4 d'agost passat), abasta una àrea de 276 hectàrees, 90 de les quals serien ocupades íntegrament per plaques solars. El consistori, però, considera que causaria un greu impacte en un municipi de caràcter eminentment rural com és Castellfollit, i ja hi ha presentat al·legacions per intentar evitar que prosperi.

En aquestes al·legacions, aprovades en l'últim ple municipal, es constata «l'existència d'elements determinants que, ja d'inici, s'han de considerar insalvables i desaconsellen la ubicació», motius pels quals l'Ajuntament considera «la no viabilitat» de l'emplaçament projectat per a la planta solar fotovoltaica.

Així, el consistori declara que la instal·lació projectada «és incompatible amb el planejament i no compleix les condicions d'ordenació. És a dir, no compleix amb el Planejament Urbanístic Municipal, ni tampoc amb el Planejament Urbanístic Territorial Supramunicipal», recollit en el Pla territorial parcial de les comarques centrals, i en el Pla director Urbanístic del Pla de Bages. També afirma que contravé la legislació mediambiental, la de paisatge i l'agrària. A més, en els acords d'aquestes al·legacions s'afirma que l'avantprojecte presenta «greus mancances, deficiències i inobservances», per la qual cosa s'afirma que «infringeix els criteris per a la implantació de plantes solars fotovoltaiques» establerts en el decret que els regula.

El document incorpora diversos informes contraris, entre els quals el de l'arquitecte municipal, que, a banda d'argumentar l'incompliment dels plans urbanístics vigents, subratlla que «l'actuació és desproporcionada, té afectació directa en el patrimoni natural i cultural, es generen excessius moviments de terres i afecta sòls d'interès agrari». També per part d'Unió de Pagesos s'hi recull un «posicionament contrari» respecte de l'aprovació d'aquest projecte, amb l'argument que «la pèrdua de parcel·les agràries per l'ocupació de plaques fotovoltaiques suposa una pèrdua potencial per a la producció agrària, de l'estoc de carboni del sòl i el manteniment del mosaic agroforestal per a la prevenció dels incendis forestals».

També l'Associació de Defensa Forestal de Castellfollit argumenta en el plec d'al·legacions que el projecte proposat «no té cap mena de sentit», perquè les finques on es planteja «són molt importants forestalment. Tot i que malauradament n'hi ha moltes de cremades, també hi ha punts concrets on ja no podem parlar de boscos cremats, sinó de boscos joves amb característiques diferents, ja que la pinassa ha desaparegut». Afegeix que en l'avantprojecte presentat «ni es menciona el risc d'incendis, que és molt real a Castellfollit», ni tampoc «cap mesura de prevenció, i no es té en compte que l'Ajuntament té elaborat un pla municipal d'incendis on inclou camins que es veurien afectats».

D'altra banda, en una moció presentada pel grup municipal Independents per Castellfollit (que hi governa amb sis dels 7 regidors del consistori) es posa en relleu que «la naturalesa pròpia i identitat, així com l'essència del municipi, rau en la seva condició d'àrea rural i els atributs inherents pel que fa a l'activitat agrària dels seus habitants, i la conformació i utilització del territori amb aquesta funció i finalitat».

En aquest sentit, se subratlla que l'àrea on es proposa el camp fotovoltaic «constitueix un espai d'alt valor agrari pel fet que assoleix un valor significatiu en els factors socioeconòmics, ambientals i territorials que caracteritzen els espais agraris», motiu pel qual sostenen que «és d'interès general per a la societat, i ha d'ésser protegit i preservat».

D'altra banda, l'alcalde, Celestí Rius, ha lamentat que mentre s'està encara en una fase en què s'està valorant el projecte i exposant el seu posicionament, l'empresa està fent treballs topogràfics sobre el terreny «sense cap tipus de permís, pintant tapes i pedres a l'interior del bosc, la qual cosa hem denunciat als Agents Rurals i als Mossos d'Esquadra».