Un grup de Gelida impulsa un moviment per acompanyar el Joan Bonanit cada dia

Un grup de suport als presos independentistes tancats a la presó ha iniciat la campanya "Un poble, un dia, una presó" que pretén que cada dia hi hagi com a mínim un grup d'un municipi que acompanyi el manresà Joan Bonanit (Joan Porras) en la seva cita diària al darrera de la presó per fe aquest comiat diari solidari abans d'anar a dormit. Aquests dimecres, els mateixos impulsors, el grup de Gelida, estrenen el calendari.

Els impulsors proposen que "tots els pobles i ciutats que s'hi vulguin adherir, proposin un dia del mes per a desplaçar-se en grup des de cada poble/ciutat fins al Pla de Lledoners per assistir al Bonanit" de cada dia. I els de Gelida ja han indicat que ells hi seran cada primer dimecres de mes. Un altres grup de Folgueroles ha dit que hi acudirà cada segons diumenge de més i un col·lectiu de Sant Sadurní d'Anoia, cada quart divendres.

Sense fer una petició concreta,aquest col·lectiu proposa que "un poble, un dia, una presó" sigui també una expressió cultural i convida a que cada grup proposi música, lectura de poemes o de cartes. .