L'ANC preparà una concentració de protesta a Manresa pels tres anys de presó dels Jordis

El moviment de suport als presos independentistes empresonats prepara un acte a Lledoners el divendres, per commemorar els tres anys d'empresonaments dels Jordis, el president d'Òminum Cultural, Jordi Cuixart, i el que aleshores era president de l'ANC, Jordi Sànchez. L'acte també servirà per fer costat a Dani Gallardo, que també ha passat el darrer any a la presó. L'acte tindrà lloc el proper divendres 16 d'octubre al pàrquing del Nou Congost de Manresa.

Sortiran set columnes de vehicles de diferents punts del país per acudir a l'acte, en una acció que es preveu que pugui tenir afectació entres les 4 de la tarda i les 12 de la nit. Una columna sortirà de Tremp i afectarà les carreteres C1412b - C25 – C55. També en sortiràn de Lleida (NII – A2 – C25 – C55), l'Aldea (N340 - A7- C15 – C37 – C25 – C55), Puigcerdà (N260 – E9 – C16 – C25 – C55), Vic (C25 – C55), la Jonquera (NII – A2 – AP7 – C25 – C55) i Barcelona (C25 – C55).

L'ANC concretarà en els propers dies en què consistirà l'acte, que ara haurà de tenir en compte les noves indicacions de la Generalitat d'evitar la mobilitat i els actes on es poden concentrar grups de persones en els propers 15 dies, a causa de l'augment de casos de covid.