La Diputació recull 155 elements de Sant Fruitós en el nou mapa del Patrimoni Cultural

El nou portal del Mapa del Patrimoni Cultural Local de la Diputació de Barcelona inclou un total de 155 elements de Sant Fruitós de Bages, que distingeix pel seu interès i singularitat, entre els quals hi ha el monestir de Sant Benet, la Sagrera, Santa Maria de Claret o Sant Jaume d'Olzinelles, entre altres. Aquest mapa té l'objectiu de recollir les dades del patrimoni cultural i natural del municipi per garantir-ne la protecció i la conservació, i donar-lo a conèixer a la ciutadania, mitjançant una descripció de cada element i la seva geolocalització.

El portal es divideix en cinc àmbits d'estudi en els quals es distribueixen els diversos elements recollits. D'una banda, hi ha el patrimoni immoble, que inclou edificis, conjunts i elements arquitectònics, jaciments arqueològics o obra civil; i de l'altra, el patrimoni moble, que engloba col·leccions, objectes i elements urbans. També hi ha patrimoni documental, que recull fons d'imatges, bibliogràfic o documents; el patrimoni immaterial, que inclou manifestació festiva, tècnica artesanal, tradició oral, música, dansa i costumari; i patrimoni natural, on es troben espècimens botànics, zones d'interès, o jaciments paleontològics.