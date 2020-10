Navàs suspèn la Fira de Tardor prevista per al cap de setmana

L'Ajuntament de Navàs ha decidit suspendre la 88ena Fira de Tardor que s'havia de celebrar aquest cap de setmana, com també la inauguració del Centre Enoturístic del Pla de Bages que s'ha rehabilitat a l'antic escorxador, i que hi havia prevista per aquest dijous a la tarda amb presència del conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa.

La decisió s'ha pres «de forma consensuada per tot l'equip de govern», segons ha assegurat l'Ajuntament en un comunicat aquest dimecres al vespre, després que la Generalitat fes públiques les noves restriccions per frenar els contagis de la covid-19.

Enguany la Fira ja s'havia plantejat en un format diferent, sense les habituals parades a la plaça de l'Ajuntament per evitar aglomeracions, però amb més activitat cultural en espais oberts per compensar altres restriccions. També s'havia reubicat en zones més properes als eixos comercials, bars i restaurants, però amb les noves limitacions imposades s'ha considerat que «no és de rebut celebrar la fira si els establiments del poble no en poden obtenir avantatges econòmics».

La inauguració del Centre Enoturístic, que s'havia de complementar amb una jornada de portes obertes durant la fira, s'ha deixat per a més endavant, «quan la situació sociosanitària sigui més estable». En canvi, s'han decidit ampliar els terminis de la campanya Fira't, de promoció del comerç local, que ara s'allargarà fins al 31 d'octubre.