Renfe es compromet a buscar finançament europeu per fer més àgil la línia del Bages

Renfe buscarà finançament en els fons europeus per a la reconstrucció econòmica per fer més àgil la línia R4 de Rodalies al tram de Montcada Bifurcació. Aquest ha estat el principal anunci fet aquest matí en el marc de la reunió telemàtica de seguiment de la R4 de Rodalies que han mantingut representants del territori amb els responsables de RENFE i Adif a Catalunya. La previsió del Govern central és aprofitar els fons europeus per donar resposta a la situació de pandèmia per donar un impuls al tram de Montcada Bifurcació i aplicar mesures que evitin que els trens de la R4 i R3 de Rodalies no puguin circular de manera simultània.

Renfe planteja aprofitar els fons europeus en una actuació que respondria al repte de frenar el canvi climàtic i ajudar a complir els objectius de desenvolupament sostenible.

La companyia s'ha compromès a concretar les vies de finançament europees de les actuacions a la R4 en el marc d'una propera trobada que haurà de tenir lloc durant el primer trimestre de l'any vinent. La inversió prevista preveu fer més competitiva la via a Montcada a través de la suma de diferents actuacions relacionades amb l'eliminació de limitacions temporals de velocitat, millores en seguretat en matèria de senyalització i control (ERTMS) i les alternatives en la remodelació a l'estació de Moncada. En paral·lel, es concretarà la inversió prevista a l'estació de la Sagrera de Barcelona que permetrà l'entrada de vuit línies d'alta velocitat i vuit línies de rodalies, entre les quals la R4.



Aclarir les causes dels accidents mortals

En el marc de la trobada, la presidenta del Consell Comarcal del Bages, Estefania Torrente, ha expressat que "el territori vol conèixer els detalls dels informes del Ministeri de Foment que haurien d'aclarir les causes reals dels darrers accidents mortals a la R4". Tant RENFE com ADIF han defugit comentar les darreres notícies publicades als mitjans de comunicació sobre les causes dels sinistres al·legant que s'han de dirimir en seu judicial.



Inversions fetes

Els representants de Renfe i ADIF han explicat les inversions realitzades a la línia els darrers mesos pel que fa a la rehabilitació trinxeres, millora dels passos a nivell, renovacions de vies i la previsió de la instal·lació del sistema ERTMS a tota la línia (una obra adjudicada aquest estiu i que hauria d'estar acabada d'aquí a tres anys).

El president del Consorci Viari de la Catalunya Central, David Aaron López, ha mostrat la preocupació del territori per la posada en marxa de noves estacions "perquè significaran augments en el temps de trajecte que neutralitzaran millores en temps en relació a altres mesures". En aquest sentit, ha demanat que es prioritzin les inversions a Montcada Bifurcació. Pel que fa a les estacions es preveuen millores a les estacions de Sant Vicenç de Castellet (fase final del projecte) i també a Vacarisses Torreblanca.

La reunió telemàtica ha comptat amb la participació de la directora de Rodalies Catalunya, Mayte Castillo, el coordinador del Pla de Rodalies de Catalunya, Pere Macias, i el Director d'Operacions Nord-Est d'Adif, Alfonso Ruiz. En representació del territori han assistit les alcaldesses i alcaldes del pas de la R4 fins a Terrassa i els Consells Comarcals del Bages, Berguedà i Vallés Occidental, així com el president del Consorci Viari de la Catalunya Central. En concret, han representat el Bages la presidenta del Consell Comarcal del Bages, Estefania Torrente, el president del Consell d'Alcaldesses i Alcaldesses del Bages, Eloi Hernàndez, la vicepresidenta segona del Consell Comarcal del Bages, Eulàlia Sardà, el president del Consorci Viari de la Catalunya Central, David Aron López, que també representava l'Ajuntament de Manresa, i les alcaldesses de Sant Vicenç de Castellet, Adriana Delgado, Castellbell i el Vilar, Montserrat Badia, i l'alcalde de Castellgalí, Cristòfol Gimeno. També ha assistit l'alcalde de Calaf, Jordi Badia.