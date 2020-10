Santpedor acorda suspendre les llicències per a instal·lacions de camps solars en sòl no urbanitzable

El ple de l'Ajuntament de Santpedor ha aprovat aquest dimarts suspendre les tramitacions i llicències per a instal·lacions de producció d'energia elèctrica en sòl no urbanitzable i encetar un procés de modificació del pla urbanístic. Aquesta decisió s'ha pres després que la Generalitat ha modificat la llei d'Urbanisme amb la idea de facilitar i simplificar la implantació de les instal·lacions per a l'aprofitament de l'energia solar i eòlica, una mesura que s'engloba en el marc de les accions d'emergència climàtica i impuls a les energies renovables.

Aquesta decisió es deu, segons han explicat fonts municipals, a que les modificacions impulsades per la Generalitat, tot i afavorir les accions per combatre el deteriorament climàtic, "faciliten la implantació de determinades instal·lacions de producció d'energia elèctrica en sòl no urbanitzable".

Segons les mateixes fonts, el problema a Santpedor, "com passa a altres municipis catalans, és que el POUM no preveu zones on aquests usos es podrien desenvolupar amb integració i respecte pel medi ambient i per la salvaguarda dels usos agrícoles propis d'aquesta tipologia de sòl. Davant la indefinició en el planejament general, les empreses podrien sol·licitar instal·lar-se en espais oberts que actualment són de conreu afectant tot l'entorn natural i paisatgístic, així com l'espai agrícola".

El regidor d'Urbanisme i Medi Ambient Josep Illa va manifestar que davant aquest Decret Llei de la Generalitat "la situació que se n'ha derivat és una allau generalitzada de demanda d'instal·lacions de camps solars. Estem preocupats per la situació d'emergència climàtica però també veiem amb recel que s'instal·lin indiscriminadament camps solars en zones obertes de conreu i també en espais de gran valor paisatgístic del nostre territori".

El regidor va defensar també que són infraestructures importants i per això cal analitzar i establir, des del planejament municipal, una regulació específica per a aquestes instal·lacions. Illa va afegir que aquesta decisió "no és una decisió política sinó una resposta a favor del territori pel manteniment de la producció agrària i la qualitat paisatgística". L'equip de govern aposta per a la utilització de les cobertes en sòl industrial pel suport de camps solars, i va manifestar la voluntat d'incrementar de manera efectiva la producció d'energia elèctrica mitjançant fonts renovables i també el compromís d'empènyer altres mesures que permetin reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle a Santpedor.

La CUP i Progrés Municipal van votar favorablement a la suspensió de llicències i En Comú Podem es va abstenir.

Durant el ple ordinari del mes d'octubre, el consistori ha aprovat el conveni de col·laboració que fa uns dies es va signar entre la Generalitat de Catalunya i la Fundació Ampans per a la construcció d'una rotonda a la carretera, just davant del Garden i facilitar l'accés a les dependències de la Fundació. L'Ajuntament ha aprovat aquest conveni i preveu fer un cop s'hagin d'executar aquests treballs, una revisió del POUM.

També s'ha aprovat la sol·licitud per la tramitació del conveni 2021 referent a l'assignació de les 7 places col·laboradores. Santpedor té assignades aquestes 7 places des de fa 3 anys i per a garantir-ne el seu manteniment calia formalitzar el conveni per al 2021, fet que es va aprovar en aquest ple. Igualment el ple va donar llum verd al conveni de col·laboració amb el Servei Català de Trànsit per a la gestió i tramitació de les denúncies formulades pels agents de la Policia Local. També es van aprovar dos dictàmens que fan referència a les obres d'urbanització del Mirador i una moció rebutjant la decisió del Tribunal Suprem d'inhabilitació del president de la Generalitat de Catalunya.