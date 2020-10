Cardona suspèn la Fira de la Llenega, que s'havia de celebrar el 25 d'octubre

Les restriccions aprovades pel Govern de la Generalitat ha obligat a suspendre la Fira de la Llenega de Cardona, prevista pel 25 d'octubre. Així ho ha comunicat l'Ajuntament de Cardona que ha fet una crida a la prudència i a la responsabilitat per frenar els contagis els propers quinze dies.

A Cardona s'han notificat un total de 6 casos positius en la darrera setmana, tots ells controlats i en aïllament domiciliari. L'Alcalde de Cardona, Ferran Estruch, fa una crida a la prudència i a la responsabilitat ciutadana per tal de contenir la propagació de la pandèmia i assegura que «és el moment de demostrar que, amb l'esforç de tots els cardonins i cardonines, podem frenar la corba de contagis».

L'Ajuntament de Cardona, en constant contacte amb els sectors més afectats per les mesures que s'apliquen per frenar el creixement de contagis, entén el malestar i estudiarà la creació d'una nova la línia d'ajuts, complementària als ajuts anunciats per la Generalitat de Catalunya, per pal·liar els efectes causats pel tancament dels propers quinze dies.

El passat mes de juny, l'Ajuntament ja va aprovar una línia d'ajuts directes i microcrèdit per un valor de 55.000 euros pel sectors més afectats, i el darrer ple es van ampliar a 15.000 euros més.