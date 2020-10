Sindicats d'educació reclamen més material de protecció i una reducció de les ràtios

Una quinzena de persones convocades per CGT Ensenyament i el Sindicat Professors de Secundària (ASPEPC SPS) s'han concentrat aquest matí davant dels Serveis Territorials del Departament d'Educació a Manresa, coincidint amb la segona jornada de vaga a l'educació pública organitzada per les dues agrupacions sindicals.

Com a mostra de protesta els concentrats han precintat l'edifici i han exhibit pancartes amb les principals reivindicacions. Entre altres coses, reclamen al departament d'Educació més seguretat als centres, amb més equips de protecció i proves PCR, una reducció de les ràtios, un increment de les plantilles de docents i personal de suport i substituir el personal vulnerable.

Josep Cara, portaveu de CGT a la Catalunya Central, ha denunciat manca de seguretat tant en el professorat com en l'alumnat i que «la part central de la nostra feina està sent arraconada i és secundària perquè estem tenint una funció de pàrquing o d'ambulatori i la nostra tasca principal ha de ser la pedagògica i s'ha de poder fer amb qualitat i seguretat i no és el cas». Ha apuntat també que els docents «anem molt carregats de feina amb tots els protocols» i, pel que fa a les ràtios, considera que «si no les estan baixant aquest any que hi ha una emergència vol dir que no les pretenen baixar i cal una aposta per l'educació pública».

Segons dades recollides pel Departament d'Educació, a les 12 del migdia, la incidència de la vaga de docents de l'ensenyament públic era del 2,57%. Són les dades corresponents als centres que han comunicat el seguiment, fet que suposa un total de 1.475 docents del sistema públic. A la Catalunya Central en concret el seguiment registrat als Serveis Territorials era de l' 1,56%.