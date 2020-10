La carretera d'Artés a Cabrianes posarà a prova un asfalt sostenible

Un dels trams de la carretera B-430, que connecta Artés i Sallent per Cabrianes

La carretera d'Artés a Cabrianes (B-430) serà un dels tretze vials de la xarxa catalana on la Generalitat portarà a terme un pla pilot de rehabilitació i millora de ferms que incorpora noves tècniques i materials sostenibles. Es tracta d'un pla amb una inversió global de 25 milions d'euros, que vol promoure, mitjançant la compra pública d'innovació, l'aplicació de materials i tecnologies més sostenibles tant en el disseny com en la producció, la construcció i el manteniment de ferms per a carreteres. En el cas de la carretera d'Artés a Cabrianes, s'actuarà en un traçat de 4 quilòmetres, en el qual s'aplicarà un asfaltat amb mescles amb fibres de cel·lulosa.

Pel que fa a la sostenibilitat de materials i tècniques, el pla pretén afavorir la reducció d'emissions, l'economia circular, la sostenibilitat econòmica i la sostenibilitat energètica. Proposa mesures com ara la reducció del balanç energètic; l'aprofitament de productes elaborats amb materials reutilitzats o reciclats; l'augment de la durabilitat i el cicle de vida; i l'ús de noves tecnologies i nous materials que facin possible que el ferm passi a ser una font d'energia (radiació solar, per exemple).

El secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, destacava en la presentació del pla que «ens aportarà coneixement perquè permetrà avaluar el resultat de les diverses tecnologies». El director d'Infraestructures de Mobilitat, Xavier Flores, subratllava que, a més de les 13 actuacions que ara s'impulsen, «volem anar més enllà, i fer que aquesta innovació passi a formar part de la nostra normalitat» i s'apliqui en les obres que ordinàriament porta a terme el departament.