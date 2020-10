Enxampen un conductor amb 189 quilos de pinyes collides il·legalment

Els Mossos d'Esquadra van denunciar administrativament el 12 d'octubre, a Castellterçol, un home per transportar pinyes pi-nyoneres recollides fora del període hàbil, sense llicència i sense el permís del propietari del lloc de recol·lecció. Va ser en un control a la C-59, on els agents van aturar una furgoneta i van comprovar que duia set sacs amb 189 quilos de pinyes pinyoneres. Davant la troballa, la Unitat Regional de Medi Ambient va continuar amb les gestions i l'home no va acreditar cap permís, i a més havien estat recollides fora del temps permès.