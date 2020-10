Quins són els espais alternatius que s'han habilitat per a la vacunació de la grip a la Catalunya Central?

Salut ha habilitat 67 espais alternatius als centres d'atenció primària (CAP) de la Regió Sanitària Catalunya Central (que inclou Osona) per millorar els circuits de vacunació. La mesura és excepcional per la crisi de la covid-19 i s'ha pres per evitar aglomeracions en aquests centres. Els dispositius són des d'espais i equipaments cedits pels ajuntaments i altres institucions assistencials, fins a carpes del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Els equips d'atenció primària dels CAP seran els que vacunaran, seguint totes les normes de seguretat respecte a la covid. Tot i així, hi ha CAP que faran la vacunació al seu centre, mantenint en tot moment les mesures per garantir la seguretat dels pacients.

Aquests són els punts alternatius a les comarques del Bages, Solsonès i Berguedà.

Aquests són els punts alternatius habilitats a la comarca de l'Anoia.

Com es pot obtenir cita per a la vacunació contra la grip?



Preferentment a través de la web de programació de visites on s'indica en quins punts es vacuna a cada equip d'atenció primària on es pot triar el dia i l'hora que un desitgi.

O bé, trucar per telèfon al centre d'atenció primària o centrals de programació.

Presentació de la campanya «Cap fred»

Salut també ha presentat la campanya de comunicació "Cap fred". Anualment, l'objectiu principal és especificar com prevenir les malalties respiratòries d'hivern i, tot i que aquest any estigui condicionada per la pandèmia, les mesures que es proposen a la població no són del tot diferents a les d'altres anys. La manera com es propaguen aquests virus és molt similar, per això, si persistim en els bons hàbits de rentat de mans, distanciament social i portar la mascareta adequadament es minimitzaran ambdues infeccions, tant la COVID-19 com la grip. La campanya fa especial èmfasi en mantenir els tres hàbits esmentats i afegir una altra mesura de protecció que és la vacuna contra la grip per reduir les complicacions associades a la infecció per aquest virus.

També, tenir cura del consells següents:



Feu servir mocadors d'un sol ús quan tossiu o esternudeu.

Beveu força aigua.

Ventileu els espais tancats.

Eviteu l'activitat social fora del grup habitual.

La vacunació de contra la grip està especialment recomanada si compliu alguna d'aquestes condicions de risc:



Tenir de més de 60 anys.

Patir malalties cròniques (enguany s'inclou la hipertensió com a novetat).

Dones embarassades i enguany destaquem també la novetat durant els 6 mesos de puerperi.

Ser persones cuidadores d'altres persones amb alguna condició de risc anteriors (principalment gent gran, persones amb malalties cròniques).

A través de les xarxes socials del Sistema de Salut es difondran missatges relacionats amb la campanya antigripal. També es tindrà presència als mitjans de comunicació, amb falques de ràdio, anuncis de televisió i redaccionals de premsa. Per altra banda, els centres sanitaris, sobretot d'atenció primària que instal·lin un punt de vacunació, han rebut els materials de comunicació pertinents. També s'han confeccionat cartells adreçats a professionals.